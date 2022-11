Due gol decisivi e una maglia da titolare: il classe 2005 che studia da Lautaro e non smette di sognare

Le reti messe a segno dal Villa Valle in campionato sono 15 in 10 partite. Tra queste, due sono di Alessandro Torri: la prima rifilata al Brusaporto, la seconda decisiva nell’ultimo 2-1 che ha piegato il Città di Varese. Per l’attaccante classe 2005 una «gioia immensa e in qualche modo inaspettata», coltivata senz’altro già in occasione del ritiro estivo in quel di Temù, quando veniva aggregato alla Prima Squadra.

TORERO IN APPRENDISTATO

Ecco, probabilmente in off season qualcuno aveva intravisto le potenzialità del giovane talento che, al di là di un ottimo incipit stagionale in Under 19, ha impiegato solo 190 minuti per scrivere ben due volte il proprio nome nella lista dei marcatori di categoria (il primo decisivo per strappare un pari col Brusaporto). Della serie, in Val Camonica vestiva i panni del “garzone di bottega”, oggi qualche gerarchia l’ha già scalata. A tal punto da convincere il tecnico Mangone persino riguardo alla titolarità, guadagnata in due occasioni e ripagata per l’appunto contro l’equipaggio di De Paola. «Il solo fatto di partire nell’undici di partenza mi ha dato forte emozione. Sapevo che avrei avuto la chance di segnare», commenta felice il bomber. Lo definiamo bomber certo, ma sappiamo di usare un termine che non lo rispecchia in toto. A ben guardare, Torri è a metà fra un 9 e un 10: è capace di finalizzare e di rifinire; è ottimo nella copertura del pallone e nel far risalire la squadra. Se gli si chiede però di dare un nome alla principale fonte di ispirazione non ci sono dubbi: «Studio molto Lautaro, soprattutto per come gestisce il pallone. A lui non lo puoi rubare». Anche il modo di attaccare lo spazio sembra una peculiarità da attaccante di grande prospettiva: «In ogni caso devo ringraziare Pier (Maritato, ndr) che mi ha reso il compito facile l’ultima volta». A 40 minuti da un finale thriller, vissuto tra l’altro in panchina pochi minuti dopo la meritata standing ovation: «La partita era contro una buonissima squadra, normale viverla con sofferenza. Stavo morendo quando Ferrario ha avuto la possibilità di pareggiarla su rigore. Comunque durante il secondo tempo non ho mai pensato che la potessero ribaltare». Facile immaginare che Torri abbia offerto una cena a Rota, il portierone che ha mantenuto intatta la cornice attorno all’indimenticabile giornata dell’attaccante.

Alessandro Torri in azione con la maglia giallorossa

SOGNANDO IN GRANDE

Nel frattempo il Villa Valle è al terzo posto in coabitazione con la Varesina, a cinque lunghezze dal primo posto: «In allenamento si vede che la squadra è tanta roba. Ci auguriamo di continuare così sebbene un po’ di stupore ci sia. Noi ci crediamo». A proposito di obiettivi, bisogna sottolineare un aspetto non da poco: i bergamaschi stanno facendo leva non soltanto sulla cifra tecnica del classe 2005, ma anche sulla sua appartenenza al club: tolte infatti le prime sgambate fino ai 13 anni tra Ponteranica, Pontisola e Cuneo (quest’ultima dovuta a un trasloco familiare), il giovane ha sempre messo il suo piede destro al servizio dei giallorossi. Eccezion fatta anche per un triennio in adolescenza tra le fila della Cremonese, terminato con uno sfortunato infortunio al ginocchio. Stavolta sembra che il calcio voglia sdebitarsi almeno in parte con Torri: «Il ritiro estivo è andato bene, ma qualche acciacco in squadra mi ha agevolato in termini di spazio. Poi Mangone mi ha fatto una sorpresa mettendomi improvvisamente in campo». Chiusa una porta, se ne è aperta un’altra. Chissà, forse più grande. Il talentuoso attaccante non vorrà smettere di farci gol.