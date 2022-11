Chisola e Chieri che dolore… Passo Fossano. Bufera Legnano, patron Munafò: Questa piazza non mi merita!

Chisola, Chieri e Pinerolo che dolori! Tre sconfitte dai contorni differenti ma con la stessa ‘morale’ con il castigo che arriva negli istanti finali delle tre gare e con ripercussioni diverse ma ognuna molto dolorosa… Derthona che firma la prima vittoria esterna della stagione con la tripletta del ‘figlio d’arte e di gol’, Alessandro Romairone mentre lo Stresa fa scacco matto in casa della Fezzanese per tre punti pesantissimi. Così come il Gozzano si prende il derby, continua ad essere, insieme al Bra che impatta con il Vado, la migliore formazione piemontese del girone a quota 22 punti mentre il Borgosesia di Lunardon non trova la continuità necessaria per emergere dalle sabbie mobili.

Pareggio tra Asti e Castellanzese, con i neroverdi con Ciro Improta in panchina e il pareggio che arriva, come già accaduto per l’Asti, con rigore parato a Kerroumi ma Legal pronto sulla ribattuta. Pareggio e punto tutta sostanza e morale per il Fossano di Viassi che rimanda il primo appuntamento con la vittoria ma porta a casa nuove certezze (solidità e porta inviolata), autostima e consapevolezza di potercela fare così come professa il mentore ‘effe punto Viassi’.

Finisce a reti inviolate la partita da cui ci attendevano tanti gol ed emozioni: Bra-Vado. le emozioni non mancano ma i gol sì e il Bra gonfia il petto con il 10° risultato utile consecutivo che conferma i giallorossi di Floris prima formazione del Piemonte del gruppo (col Gozzano) in uno scontro tra due formazioni in grado di spaventare e far male a chiunque ma che nell'incrocio e nello scorntro diretto si sono più 'annullate' che fatte male.

Sconfitta che fa malissimo al Chieri, non solo per la classifica ma per quello che avrebbe potuto significare un punto guadagnato in casa della corazzata Sanremese e in una giornata di emergenza d’organico. Il 2-1 a tempo scaduto fa davvero male ma può e deve essere voglia di riscatto e non deve abbattere come altri risultati. In casa della corazzata si può perdere, magari in altro modo..., ma sono altre le gare e le prestazioni da cui sorgono dubbi e domande per Sorrentino e l'ambiente. Non certo sul Chieri visto in Riviera.

Vittoria da sei punti invece per Lollo Parisi e il PDHAE che dopo lo svantaggio hanno prima pareggiato e poi messo a segno a 15’ dalla fine il gol che vale un bel balzo proprio ad agguantare il Pinerolo in classifica, con la squadra di Rignanese che dopo lo scacco al Chisola avrebbe voluto congelare un’altra rivale. E che invece…

Applausi e grande onore ai giocatori e allo staff del Casale che, nonostante il deserto che li circonda e allenamenti ridotti, rimontano e pareggiano contro un Legnano che non trova pace nè in campo nè fuori. Il rapporto tra la piazza e il patron Munafò sembra davvero al capolinea col numero uno che a fine gara ha sfogato la sua amarezza: «Passato ogni limite anche del rispetto, questa piazza non mi merita!». Si prova a cedere o trovare soluzioni alternative...