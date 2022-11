Il Chisola si fa male da solo. Romairone, tripletta d'autore con regalo al Derthona

Il Chisola si autopunisce perdendo una gara che era riuscita a raddrizzare dallo 0-2, infilando la seconda sconfitta di fila in campionato nell’era Nisticò, per una sconfitta che forse fa ancora più male di quella subita col Pinerolo una settimana fa. Derthona che invece conquista la sua prima vittoria esterna del campionato e ringrazia, oltre al Chisola per la concessione finale, il suo bomber di razza Alessandro Romairone: sua la tripletta che esalta i leoni sotto la curva a fine partita, in una gara nella quale il Derthona si era trovato avanti 2-0 senza produrre chissà cosa, che si era fatto rimontare in una ripresa dimessa e rinunciataria e che ha trovato il gol all’ultimo minuto non tanto per averlo cercato (nemmeno con i cambi dalla panchina) ma più per una doppia invenzione sull’asse Turchet-Romairone (con difesa e Chisola non certo immuni da responsabilità). E così, un pareggio che avrebbe dato morale e fiducia al Chisola e prolungato il rebus Derthona, si trasforma in una sconfitta sanguinosa per il morale di un Chisola alla ricerca di punti e di se stesso, mentre regala nuovo slancio a un Derthona che però, sul campo, deve e dovrà trovare ben altre risposte per provare a risalire davvero.



Doppio vantaggio nel quasi nulla Nisticò che riveste il suo Chisola modellandolo su un 5-3-2 che ha Grancitelli perno centrale di difesa con gli ‘aiutanti’ Cristiano a destra e Facelli a sinistra. Esterni più di difesa che d’attacco Montenegro a destra e Bellucca a sinistra con in mediana il vertice basso Viano con interni Rosano (a destra) e Nacci (a sinistra). Attacco col solito tandem Spoto-Rizq. Risponde il Derthona con il suo 4-3-3 con difesa in cui Agazzi e Zucchini sono i centrali con Fomov a destra e Procopio a sinistra. Mediana a tre con Ciko regista basso, Turchet incursore di destra e Manasiev alfiere di sinistra. Punta centrale Romairone con sugli esterni Trevisiol a sinistra e Saccà a destra. Partita che scatta con le squadre a studiarsi e al 4’ la prima conclusione da lontano di Ciko, al 4’, che termina di poco a lato. Risponde il Chisola soprattutto con minacce che arrivano dai piazzati e dagli angoli ben calciati da Rosano e su cui, al 13’, l’inzuccata di Facelli trova pronto alla risposta Fiory. Avvio divertente di una gara che, minuto dopo minuto, assume più la forma di una contesa in cui nessuna delle due squadre dimostra di avere la voglia e la forza di prendere in mano ritmi e spazi. Per una prima mezzora in cui il Derthona esercita un leggero predominio, cercando soprattutto a destra con Saccà ispirazione ma senza grandi spunti e palle per Romairone. Chisola che tiene il campo con ordine, non va mai in affanno e sembra pienamente in partita. Poi al 32’ prima svolta: Grancitelli viene pescato in fallo su Romairone girato di spalle al limite dell’area, l’arbitro fischia la punizione che lo stesso Romairone pennella all’incrocio con Montiglio che ci prova, tocca ma non può fare nulla per evitare l’inevitabile. Vantaggio o svantaggio che arriva un po’ a sorpresa così come il raddoppio al 42’: Saccà mette al centro un bel pallone da destra, Romairone da vero attaccante anticipa Facelli sul primo palo e di testa insacca un gran bel gol per lo 0-2 che sembra decretare un’altra giornata no per il Chisola e finalmente la prima vittoria esterna dei leoni.



Rimonta e suicidio Ripresa che comincia senza cambi di uomini e schieramenti. Ma di atteggiamenti sì. Il Derthona appare remissivo e un po’ distratto. Chisola che invece riprende con voglia e intensità, premiate dopo 4’: dopo un contrasto tra Rizq e Trevisiol, l’esterno ospite cade a terra e tocca il pallone con le mani. Per l’arbitro è rigore e Rizq fa 1-2 riaprendo una gara quasi sepolta, ridando al Chisola motivi per crederci mentre il Derthona non riesce proprio a ridarsi una svegliata rimanendo passivo e che dà l’impressione di avere nella testa già la vittoria aspettando solo la fine della gara… Un po’ troppo presto. E i cambi di Chezzi che sembrano ‘peggiorare’ la situazione per atteggiamento e non solo. Escono infatti gli esterni offensivi (Saccà e Trevisiol) che, al di là della bontà delle prestazioni, hanno raggio d’azione sicuramente più avanzato rispetto a D’Arrico e D’Orazio. Derthona che in campo assume quasi un 6-3-1 che lascia campo e speranze al Chisola. D’Orazio prende il posto di Ciko davanti alla difesa con Ciko che va a fare l’interno, D’Arrico che va sulla linea dei difensori in fase difensiva così come Turchet a destra, lasciando il solo Romairone davanti e una mediana che non riesce più a far ripartire l’azione. Quasi inevitabile conseguenza, arriva così il gol del 2-2 del Chisola al 24’. Punizione da sinistra del subentrato Zeni, la difesa non riesce a respingere con la palla che rimane in area, e il destro del grande ex, Spoto, che firma il 2-2 che allontana fantasmi personali e di squadra, riportando il Chisola sulla retta via e rimettendo il Derthona nel limbo dei dubbi. Dopo il pareggio il Derthona non cambia atteggiamento e anche dalla panchina non arrivano cambi nè di uomini nè di assetti per cercare di andare a prendersi il primo successo esterno. Il Chisola prova a controllare senza rinunciare al sogno e al 31’, su cross di Montenegro, Spoto prova la bella girata di testa che si spegne di poco a lato. Al 39’ segnali Derthona con ripartenza in cui Romairone è un po’ egoista a cercare il destro senza fortuna, senza badare alle assistenze da una parte di D’Arrico e di Ciko a destra. Tutto sembra scivolare verso il triplice fischio finale quando, al 45’, una palla ribattuta in mezzo al campo attira un po’ fuori i due centrali del Chisola con Turchet bravissimo a innescare subito in profondità Romairone che, senza dare il tempo ai difensori di recuperare, lascia partire un detsro da lontano, preciso e potente, che non lascia scampo a Montiglio e lascia attonito il Chisola: 2-3 e festa grande sotto la curva dei tifosi ospiti. Il Chisola invece abbassa un’altra volta la testa e porta a asa una sconfitta che fa malissimo perchè dà la sensazione di omaggio inaspettato per gli avversari. Ora più che mai, in casa Chisola, bisogna fare squadra e aspettare tempi migliori…

IL TABELLINO

RETI (0-2, 2-2, 2-3): 32' Romairone (D), 42' Romairone (D), 4' st rig. Rizq (C), 24' st Spoto (C), 45' st Romairone (D).

CHISOLA (5-3-2): Montiglio 6.5, Grancitelli 5.5, Rosano 7, Rizq 6.5, Cristiano G. 5.5, Viano 6.5, Montenegro 6.5, Nacci 5.5 (22' st Zeni 6.5), Bellucca 6, Facelli 5.5, Spoto 6.5 (35' st Barrenechea 6). A disp. Marcaccini, Berutti, Bolla, Giambertone, Botto, Siarakas, Tomatis. All. Nisticò 6.

DERTHONA FBC (4-3-3): Fiory 6.5, Agazzi A. 6.5, Zucchini 6, Saccà 6.5 (12' st D'Orazio 6), Ciko 6.5, Manasiev 6, Trevisiol 5 (5' st D'Arrigo 6), Procopio 6.5, Romairone 8, Fomov 5.5, Turchet 6.5. A disp. Bertozzi, Gomez, Tambussi, Giannone, Soplantai, D'Arcangelo, Matera. All. Chezzi 6.

ARBITRO: Ferrara di Roma 6.5.

ASSISTENTI: Carraretto di Treviso e Condrut di Castelfranco Veneto.

AMMONITI: Agazzi A. (D), Montenegro (C).

LE PAGELLE



CHISOLA (5-3-2)

Montiglio 6.5 Non ha straordinari da fare: sui gol non può evitare l'inevitabile ma in partita dà sempre la sensazione di esserci trasmettendo tranquillità ai compagni nonostante i 19 anni.

Grancitelli 5.5 Sbavatura che costa cara il fallo che porta alla pennellata di Romairone per il vantaggio. Si rialza così come fa la squadra ma quel gol nel finale porta qualche altra responsabilità nel duo di centrali.

Rosano 7 Macina e rincorre nel primo tempo regalando angoli e piazzati sempre pericolosi. Nella ripresa lievita, mordendo e occupando tutto il campo.

Rizq 6.5 Glaciale nel realizzare il rigore che ridà fiato e speranze al suo Chisola. Si batte e cerca di trovare fortuna tra le maglie del Derthona. Non punge ma si fa vedere e sentire.

Cristiano G. 5.5 Prestazione in controllo e senza grandi interventi da fare fino a quel gol preso all'ultimo minuto in cui l'imbuto dei centrali di casa si fa sorprendere.

Viano 6.5 Primo tempo guardingo e di studio, secondo tempo con più gamba, autorevolezza e personalità.

Montenegro 6.5 Prestazione concreta e di sostanza per il laterale classe 2001. Comincia un po' timoroso ma nella ripresa prende campo e fiducia.

Nacci 5.5 Timido e impalpabile per le esigenze in mezzo al campo del Chisola.

22' st Zeni 6.5 Gamba, voglia e piede sapiente. Innesto che dà sostanza e qualità.

Bellucca 6 Compiti difensivi che svolge senza troppe difficoltà anche perchè dalla sua parte il Derthona cerca poco e male Trevisiol mai in partita.

Facelli 5.5 Sorpreso malamente dal taglio di Romairone sul gol dello 0-2 che sembra chiudere la gara. Da difensore non proprio a suo agio nè in marcatura nè in costruzione.

Spoto 6.5 Finalmente trova il gol, dell'ex, che manda momentaneamente il Chisola in paradiso firmando il 2-2 insperato. Premio alla voglia e alla volontà.

All. Nisticò 6 Sembrava un film quasi perfetto con la squadra a reagire alla grande e rimettere in piedi gara e risultato. La squadra dimostra ancora una volta di non meritare il magro bottino in classifica ma gli errori e le disattenzioni continuano a costare carissimo.

DERTHONA (4-3-3)

Fiory 6.5 Si fa trovare prontissimo dopo pochi minuti sull'inzuccata ravvicinata di Facelli. Sui gol del Chisola non può far altro che guardare e per il resto della gara solo 'ordinaria amministrazione' per un numero uno delle sue qualità ed esperienza.

Agazzi A. 6.5 Bel francobollo sia su Rizq che su Spoto con cui dà vita a duelli fisici da cui non esce quasi mai perdente.

Zucchini 6 Controlla e amministra senza dover fare interventi particolari e senza dare valore aggiunto in fase di costruzione dal basso.

Saccà 6.5 Cercato nella prima frazione, al di là di qualche errore, è dalla sua parte che arrivano le uniche scintille del Derthona. Bello l'invito per Romairone sul gol dello 0-2.

12' st D'Orazio 6 Deve ancora trovare la migliore condizione e viene inserito davanti alla difesa per dare fisicità.

Ciko 6.5 Prima frazione in cui è l'unico a cercare di trovare linee di passaggi e fraseggio. Nella ripresa, dopo l'ingresso di D'Orazio, viene spostato a interno e la squadra ne risente non trovando più il suo riferimento in mezzo al campo.

Manasiev 6 Gara in cui non riesce a mettere il suo marchio, nè nei ritmi nè nella presenza scenica. Meno ispirato e pericoloso del solito.

Trevisiol 5 Partita anonima e con 'l'aggravante' di quel fallo di mani ingenuo che rimette il Chisola in partita. Brutta copia del Trevisiol edizione 2021-2022.

5' st D'Arrigo 6 Impegno e attenzione. Entra nel momento più difficile e delicato della gara.

Procopio 6.5 Attento e propositivo. Dalla sua parte non arrivano nè pericoli nè avversari ma sembra sempre in pieno controllo.

Romairone 8 Per i tre gol ma soprattutto per come li ha fatti. Il primo su punizione da manuale, il secondo da vero grande attaccante nel segno di papà, anticipando di testa l'avversario sul primo palo, e terzo gol, decisivo e all'ultimo minuto, con destro improvviso senza dare modo ai difensori di recuperare lo spazio perduto. Pallone omaggio.

Fomov 5.5 Troppo timido e poco incisivo in marcatura. Lascia sempre l'impressione di poter cedere.

Turchet 6.5 Una prestazione che nei 90' non è certamente stata brillante ma riscattata da due giocate nel finale. L'assist fulmineo per il gol di Romairone al 90' e qualche istante dopo, in ripiegamento, un anticipo a pochi passi dalla linea di porta decisivo per evitare l'incredibile 3-3.

All. Chezzi 6 Arriva la prima vittoria esterna della stagione ma la squadra, anche a Vinovo, non ha certo impressionato. Nel primo tempo 'si trova' in vantaggio di due gol senza aver costruito quasi nulla. Nella ripresa viene rimontato con i cambi ad aumentare la fiducia di casa piuttosto che a riequilibrare la propria. Non 'cerca' la vittoria dopo il 2-2 del Chisola ma i tre punti arrivano in modo improvviso e un po' inaspettato proprio all'ultimo giro di lancette.