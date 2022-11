L'Alcione fa la voce grossa: poker alla Varesina

L'’Alcione vola al terzo posto in classifica grazie al 4-0 rifilato alla diretta avversaria Varesina. Decisiva una incredibile tripletta di bomber Manuzzi e un guizzo di Palma, metronomo di centrocampo con grande capacità di vedere la porta.

I ragazzi di Cusatis sfideranno al prossimo turno il Seregno. Mentre la Varesina di Spilli, ora in quinta posizione, cercherà di guarire dall'improvviso malanno andando a sfidare la temibilissima Virtus Ciserano Bergamo.

L’EPISODIO

Entrambe le squadre fanno capire sin dai primi istanti l’importanza del match, nessuno dei giocatori in campo tira indietro la gamba e tutti lottano in campo. La prima occasione capita sui piedi di Pino, che dopo essersi portato il pallone avanti, calcia a botta sicura. L'intervento di Chierichetti è miracoloso e il isultato rimane sullo 0-0. L’Alcione palleggia molto in avanti: Venturini e Piccinocchi scambiano in mezzo al campo prima di trovare la corrente Morselli, che guarda la porta e con il sinistro fa partire un tiro potente che però si spegne a pochi passi dal palo. Gli Orange aumentano i giri nel motore e al 33’ del primo tempo vanno a centimetri dal gol del vantaggio: Palma batte un calcio d’angolo in maniera insidiosa e la palla dopo una serie di rimpalli finisce poco sopra la traversa. Poco dopo Tucci serve Morselli in buona posizione, tuttavia Spadavecchia fa buona guardia. Al 38' l'episodio: l’arbitro dà con sicurezza un calcio di rigore molto dubbio. Dal dischetto si presenta il solito Manuzzi che tira a destra spiazzando il portiere e siglando il momentaneo vantaggio dell’Alcione. Allo scadere del primo tempo Palma raddoppia approfittando del contraccolpo psicologico accusato dai rossoblù.

TROPPO NERVOSISMO

Al rientro dagli spogliatoi la Varesina ancora rimugina per il penalty subìto ed appare nervosa. Se non altro Donizetti si incarica della reazione tecnica con un destro a lato della porta sul quale Bacchin avrebbe potuto fare ben poco. L’Alcione sfrutta le imprecisioni e il nervosismo ospite e lancia in porta Manuzzi che deve tirare per ben tre volte consecutive per battere Spadavecchia,insuperabile fino al terzo tentativo. Spilli fa una serie di cambi per provare a far ragionare i giocatori in campo ma a poco serve. A metà ripresa arriva anche il terzo sigillo di Manuzzi che colpisce di testa e segna la sua nona rete in campionato.

IL TABELLINO

Alcione-Varesina 4-0

RETI: 38' rig. Manuzzi (A), 45' Palma (A), 9' st Manuzzi (A), 19' st Manuzzi (A).

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin 7, Soldi 6.5, Chierichetti 7 (40' st Montesano sv), Piccinocchi 7 (9' st Bonaiti 6), Ciappellano 7 (1' st Ortolani 6.5), Venturini 7, Bagatti 7, Palma 8, Manuzzi 8.5 (28' st Bangal 5.5), Tucci 6.5, Morselli 7. A disp. Spada, Pio Loco, Petito, Zito, Vecchi. All. Cusatis 7.5.

VARESINA (4-5-1): Spadavecchia 5.5, Bernardi 5.5 (15' st Zefi 5), Gasparri 6, Poesio 6, Pino 6.5, Orellana 5.5 (15' st Ekuban 5), Gregov 5.5, Schieppati 5 (13' st Pozzi 5), Lucentini 5, Grieco 4.5 (21' st Malvestio 4.5), Donizetti 5 (12' st Clerici 4.5). A disp. Baglieri, Trenchev, Biaggi, Sberna. All. Spilli 5.

ARBITRO: Ghinelli di Roma 5.

ASSISTENTI: Scafuri e Licari.

AMMONITI: Schieppati (V), Bernardi (V), Bangal (A), Piccinocchi (A), Chierichetti (A), Grieco (V), Pozzi (V), Malvestio (V).

LE PAGELLE

ALCIONE

Bacchin 7 Viene chiamato in causa in poche occasioni ma si fa trovare pronto.

Soldi 6.5 Rispetto ad altri match spinge poco in fase offensiva.

Chierichetti 7 Gioca un’ottima partita in fase difensiva, il suo intervento nei primi minuti di gioco vale quanto un gol (40’ st Montesano sv).

Piccinocchi 7Tutti i palloni passano da lui, molto preciso in fase di costruzione.

9 st. Bonaiti 6 Subentra nel secondo tempo, fa il suo e non commette errori.

Ciappellano 7 È un muro difensivo, non fa muovere gli avversari. Deve uscire per una botta subita nel primo tempo.

1’ st. Ortolani Della Nave 6 L’avversario gli rende la vita facile, non deve intervenire quasi mai.

Venturini 7 Insieme a Piccinocchi gestisce tantissimi palloni, sempre pronto ad aggredire l’avversario.

Bagatti 7 Non la sua migliore partita, prova a creare spazi ma non crea niente di interessante.

Palma 8 Il gol segnato è importante per la sua squadra, come sempre non sbaglia un passaggio.

Manuzzi 8.5 Ha preso gusto a segnare e non vuole smettere, si regala un pallone autografato e il secondo posto nella classifica marcatori.

28’ st. Bangal 5.5 Entra per tenere il pallone in avanti ma non riesce nel suo intento, si fa pure ammonire.

Tucci 6.5 Ci si aspetta di più da lui, trova poco spazio e crea pochi pericoli.

Morselli 7 Più volte riesce a passare nella difesa avversaria passando dal lato destro, è una spina nel fianco per i difensori.

All. Cusatis 7.5 Nelle ultime partite sta sbagliando poco, ha preparato il match al meglio e si gode il terzo posto in classifica.

VARESINA

Spadavecchia 5.5 Non ha colpe sui gol subiti, fa un miracolo su Manuzzi ma si deve arrendere alla forza dei padroni di casa.

Bernardi 5.5 Ha problemi a fermare le avanzate avversarie sulla fascia.

15’ st. Zelfi 5 Entrato per dare stabilità al reparto soffre molto gli attaccanti in maglia arancione.

Gasparri 6 Non molla fino all’ultimo minuto, fa valere la propria forza fisica.

Poesio 6 Riesce a costruire con il centrocampo ma la sua prova non è all’altezza delle sue potenzialità.

Pino 6.5 Si divora l’occasione che poteva cambiare il volto del match, è l’unico a muoversi ed a creare pericoli.

Orellana Cruz 4.5 Gioca una partita praticamente inesistente, l’allenatore è costretto a sostituirlo.

15’ st Ekuban 5 Entrato per mutare l’aspetto del match non riesce a creare alcuna occasione.

Gregov 5.5 Prova a smistare qualche pallone ma a volte è in ritardo rispetto l’avversario.

Schieppati 5 Poca qualità e tanto nervosismo.

13’ st. Pozzi 5 Entra e si fa ammonire, poco lucido.

Lucentini 5 Aveva la possibilità di costruire un gioco per i suoi compagni ma ci mette poca grinta.

Grieco 4.5 Tenta di dare la scossa ma viene sopraffatto dal nervosismo.

21’ st. Malvestio 4.5 Ha poco tempo a disposizione e non riesce a creare nulla.

Donizetti 5 Sembra l’ombra di sé stesso, nessun movimento e nessun tiro.

12’ st. Clerici 4.5 Entra in una partita complessa e rimane spaesato in campo.

All. Spilli 5 Non si aspettava che il match prendesse una piega così negativa, prova senza riuscirci a far ragionare i suoi ragazzi.

ARBITRO

Riccardo Ghinelli di Roma 2 5 Il rigore che ha assegnato è un po’ dubbio, non fa nulla per far calmare gli animi infuocati dei giocatori.

LE INTERVISTE

A fine partita il mister dell’Alcione Cusatis dichiara contento: «Sono felice del risultato e della prestazione, sia per i ragazzi che per la società ed il direttore». In vista del prossimo match contro il Seregno: «Sarà una partita difficile ma noi abbiamo voglia di fare calcio e giocheremo sicuri della nostra forza».

Il tecnico della Varesina Spilli pone l'accento sull'atteggiamento dei suoi: «La prima occasione l’abbiamo avuta noi con Pino, subendo il rigore ci siamo un po’ spenti. Anche il gol subito all’ultimo minuto non ha aiutato, c’è stato un po’ di nervosismo generale».