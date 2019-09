Limonta Sport: Restyling stadio Ferraris e per 6 campi di Genova

Limonta Sport: Terminato il restyling dello stadio Ferraris, al via i lavori per il rifacimento di 6 campi del Comune di Genova.

Terminato in Agosto il rifacimento del campo da gioco dello stadio Ferraris, con l’erba sintetica a tecnologia ibrida Mixto® – by Limonta Sport e Rappo srl – sono iniziati lunedì 2 settembre i lavori su ben 6 campi ad 11 giocatori omologati FIGC-erba artificiale LND del Comune di Genova.

Limonta Sport si è infatti aggiudicata in toto la ristrutturazione dei manti erbosi sintetici dei sei impianti genovesi: Fernando Baciccia in Via Prà, Felice Ceravolo in Via Bartolomeo Bianco, Monsignor Sanguineti in Via dei Ciclamini, FM Boero Via di Pino, Ligorna in Via Solimano, Guerrino Strinati in Via Mogadiscio.

I lavori, partiti in contemporanea, prevedono la rimozione del vecchio manto che verrà sostituito con il nuovissimo prodotto Top intasato con materiale organico. Tempi strettissimi… termine dei lavori definito per fine di ottobre.

“Siamo contenti e soddisfatti – attacca il presidente della Federcalcio ligure Giulio Ivaldi – e per questo vogliamo ringraziare Comune e Regione che hanno messo a disposizione oltre un milione e mezzo di euro per permettere di rifare e di mettere in sicurezza sei dei nostri impianti.”

Un primo sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori è stato effettuato già martedì 3 settembre dall’assessore regionale allo Sport, Ilaria Cavo e dal presidente Giulio Ivaldi.

“Dopo aver lavorato per mesi dal punto di vista amministrativo è davvero una grandissima soddisfazione poter toccare con mano che i macchinari sono all’opera e che quanto previsto dal protocollo stia realmente prendendo forma. – sostiene Ilaria Cavo, assessore allo Sport di Regione Liguria – Questa mattina sono stata nella Valbisagno a fare visita ai campi del Molassana, del Ligorna e del Baiardo per controllare a che punto fosse lo stato dell’arte dei lavori di ripristino. Il manto erboso, nei campi in cui sono stata, è stato rimosso e sollevato per metà e l’altra metà verrà rimossa entro domattina, l’operazione successiva sarà quella del livellamento del terreno sottostante e infine si terminerà con la posa del manto erboso di nuova generazione. E’ stato significativo e importante parlare con i dirigenti delle società il cui entusiasmo ha confermato la fondamentale necessità dell’operazione che stiamo completando. Si tratta di un intervento che era atteso da parecchi anni dagli addetti ai lavori per garantire la qualità degli impianti e la sicurezza degli atleti. Su questa misura Regione ha investito un milione di euro di fondo strategico e ha fatto da volano per un’azione costruita insieme a Comune di Genova e società sportive, un gioco di squadra che ha cubato un investimento complessivo di 1.9 milioni di euro che ha consentito di partire con un intervento ampio e capace di rispondere alle esigenze”.

“I lavori scaturiscono dall’accordo siglato da Comune di Genova, Regione Liguria, e Comitato Regionale Liguria LND, allo scopo di mettere in sicurezza gli impianti sportivi per il calcio dilettantistico – sottolinea il consigliere delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone – Si tratta di un programma di interventi di vitale importanza per le società sportive che compiono grandi sacrifici per consentire a moltissimi ragazzi e ragazze di fare sport nella nostra città”.

“Il vero valore dell’accordo – aggiunge l’assessore al Patrimonio del Comune di Genova Pietro Piciocchi – è rappresentato dal fatto che sono le società ad appaltare e gestire i lavori che il Comune e la Regione finanziano e supportano con il proprio personale tecnico. Un segnale importante di collaborazione tra pubblico e privato”.

“E’ stata una giornata importante per il mondo del calcio perché questa operazione fornisce una risposta concreta alle società che avvertivano da anni la necessità di migliorare i propri campi sportivi. – spiega Giulio Ivaldi, presidente LND Liguria – Le società, nonostante debbano giocare in trasferta durante le prime giornate di campionato, hanno ben presente che si tratta di un piccolo sacrificio, a fronte di un grande traguardo finale. Desidero ringraziare, inoltre, la società Limonta che ha vinto la gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e che farà tutto quello che occorre per finire i lavori nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile. Si tratta di un’azienda che ha vinto in ragione della qualità dei prodotti che utilizza, che in questo momento rappresentano il meglio reperibile sul mercato”.

Una sfida importante e contro il tempo questa per Limonta Sport l’azienda bergamasca, leader di settore e dal 2009 FIFA Preferred Producer, che nel frattempo è impegnata a portare la propria professionalità e qualità nel resto del mondo, come non ultimo nella realizzazione di 7 stadi nello stato Africano del Benin.

Foto: credit: www.dilettantissimo.tv