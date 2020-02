Voluntas-Concesio – Under 15: Vittoria col botto per la Voluntas

Cresce di giornata in giornata la Voluntas, che in questa giornata di campionato batte di sicurezza un avversario non facile come il Concesio. Il primo tempo è molto combattuto, entrambe le formazioni provano ad andare verso la porta avversaria, ma le difese sono molto compatte e rocciose e cercano di lottare su più palloni possibili. Il risultato si sblocca verso il 10′ del primo tempo con Gashi, che dopo un’azione costruita con Iemmolo, arriva davanti alla porta e trova la rete. Dopo il gol, poche occasioni da rete sia da una parte che dall’altra e infatti il primo tempo finisce sull’1-0. A metà della ripresa è lo stesso Iemmolo che trova il gol, in solitaria a tu per tu con il portiere non sbaglia. Calano leggermente i ritmi, la stanchezza si fa sentire ma prima della fine, c’è spazio per la rete finale della Voluntas con Baccini che sigla definitivamente il 3-0 finale per la formazione di casa che conquista i tre punti. Queste le parole del tecnico della Voluntas, Berrini a fine gara: «Siamo soddisfatti del percorso che abbiamo costruito fino a questo momento, l’importante è sempre creare più azioni di gioco possibili. L’obiettivo da adesso fino alla fine della stagione è quello di continuare a crescere in questo modo, specialmente per i ragazzi che stanno facendo un’esperienza che li forma sia dentro che fuori dal campo».