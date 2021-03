Calcio e Pepe: puntata Sprint da non perdere, con Luciano Piazzalunga e ospiti mondiali

Appuntamento da non perdere lunedì 29 marzo dalle ore 20.50, quello con la nota e prestigiosa trasmissione tv ‘Calcio e Pepe’ condotta magistralmente da Luciano Piazzalunga, accompagnato dalla sua mitica assistente, Alice Bertelli. In onda su SEILATV, canale 216 del Digitale Terrestre (e in streaming su SEILATV.TV).

Puntata speciale e da non perdere visti i prestigiosi ospiti: l’ex bandiera dell’Inter e pilastro della Nazionale Italiana, Riccardo Ferri, il tecnico Alessio Pala, storico tecnico pluridecorato nel vivaio dell’Atalanta e poi tecnico di Albinoleffe, Pavia, Folgore Caratese e non solo, quest’anno tecnico dell’Under 17 della Pergolettese, insieme a Cristian Redaelli, tecnico della Trevigliese in Eccellenza. E in più, sarà una puntata ‘Sprint’ vista la presenza di Enrico Sangaletti redattore di SprinteSport.

Come ogni lunedì sera, vivace e interessante dibattito sui campionati di Serie D ed Eccellenza, analisi e approfondimenti, sotto l’abile regia di Luciano Piazzalunga. Appuntamento dunque per lunedì 29 marzo alle ore 20.50 con ‘Calcio e Pepe’, in onda su SEILATV, canale 216 del Digitale Terrestre (e in streaming su SEILATV.TV). Non mancate!