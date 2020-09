Speranza Agrate – Pro Sesto Coppa Italia Serie C femminile: scherzo del destino per l’Agrate, la decide l’ex Mariani a tempo scaduto

Il destino a volte è davvero crudele e nel calcio in maniera particolare, spesso e volentieri gli intrecci tra ex producono storie incredibili ed effetti indesiderati. È il caso della Speranza Agrate che nell'esordio in coppa italia di categoria, si vede sconfitta al 52' della ripresa a causa dell'incornata [...]