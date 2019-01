Dove saremo Dilettanti, il Brugherio all’esame RC Codogno

Dove saremo, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i principali campi in cui i nostri inviati saranno presenti per raccontare le partite

Il Dove saremo riservato all’Eccellenza e Promozione, campionati giunti alla seconda giornata di ritorno. Punti playoff in palio a Codogno tra i padroni di casa e il Brugherio di Giuliano Melosi reduce da otto punti nelle ultime quattro giornate e capace di rimontare ben sette lunghezze ai lodigiani. Nel Girone A, invece, Castanese-Ardor Lazzate metterà in palio punti pesanti in chiave salvezza. Virando sulla Promozione, la Rhodense – dopo aver vinto con il Morazzone – è attesa da un Meda alla costante ricerca della svolta stagionale.

ECCELLENZA

Castanese-Ardor Lazzate

RC Codogno-Brugherio

Calcio Ghedi-Governolese

PROMOZIONE

Meda-Rhodense

Manara-Casati Arcore

Paullese-Real Melegnano

Bareggio-Settimo Milanese

