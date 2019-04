Campionati provinciali, tanti verdetti in arrivo nel primo week-end di aprile

Campionati Provinciali, ecco le partite che troverete lunedì sul giornale. Gli abbonati potranno leggerle integralmente in anteprima nella sezione PREMIUM.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 Buccinasco-Quinto Romano

Under 19 Rondinella-Macallesi

Under 17 Cob 91-Quinto Romano

Under 17 Franco Scarioni-Sempione

Under 16 Viscontini-V.Abbiatense

Under 16 Vighignolo-Sedriano

Under 15 San Giuliano-Franco Scarioni

Under 15 Acc.Gaggiano-Travaglia

Under 14 V.Abbiatense-Bresso

Under 14 Schuster-Villa

Under 14 Cg Bresso-Masseroni

Under 14 Accademia Sd-Paderno Dugnano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA

Under 19 Pralboino-Montirone

Under 17 Rezzato-Sporting Desenzago

Under 16 Pavonese Cig.-Sporting Desenzano

Under 16 Ciliverghe-Pavoniana

Under 15 Verolese-Real Capriano

Under 15 Sporting Desenzano-Bedizzolese

Under 15 Concesio-Valgobbiazanano

Under 14 Ospitaletto-Breno

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BERGAMO

Under 19 Gazzaniga-Baradello

Under 17 Acos Treviglio-Pagazzanese

Under 16 Città di Dalmine-Lemine Almenno

Under 16 Calvenzano-Acc.Gera D’Adda

Under 15 Vertovese-La Torre

Under 14 Brusaporto-Villa D’Almè

Under 14 Lallio-O.Stezzano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 Varedo-Molinello

Under 19 Cgb Brugherio-Nuova Usmate

Under 17 Speranza Agrate-Concorezzese

Under 16 Vimercatese-Speranza Agrate

Under 15 Concorezzese-Vimercatese

Under 14 Varedo-Base 96

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 19 Virtus Cornaredo-Barbaiana

Under 17 Academy Legnano-Amor Sportiva

Under 16 Arconatese-Inveruno

Under 15 Pontevecchio-Magenta

Under 14 Mazzo-Castanese

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 19 Mozzate Giovanile-Arsaghese

Under 17 Gorla Maggiore-Villa Cassano

Under 15 Nuova Abbiate-Castellanzese

Under 14 Morazzone-Torino Club

Questa partita la trovi integralmente sul giornale in edicola, oppure se sei un abbonato sull’edicola digitale, insieme alle pagelle. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.