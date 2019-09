Dove saremo giovanili, i match dei Regionali e dei Provinciali

Dove saremo giovanili, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite

Dove saremo giovanili, ecco tutte le partite dell’edizione lombarda di Sprint e Sport che i nostri inviati seguiranno sui campi. Tutti i dettagli li troverete, ovviamente sul giornale di lunedì, ma anche sull’applicazione e sul sito.

UNDER 19 NAZIONALI

Folgore Caratese-Seregno

UNDER 19 REGIONALE

Acc.Vittuone-Uboldese

Lentatese-Bresso

Trevigliese-Cisanese

Schuster-Barona Club Milano

UNDER 19 REGIONALE FB

Calcio Romanese-Real Milano

Leone XIII-Romano Banco

UNDER 17 REGIONALE ELITE

Aldini-Lombardia Uno

Pro Sesto-Masseroni

Sp.Franciacorta-Virtus Ciserano BG

UNDER REGIONALE 17

Base 96-Inveruno

Sondrio-Longuelo

Mantova-Real Leno

Bresso-Ausonia

UNDER REGIONALE 16

Seguro-Villa Cassano

Casatese-Sondrio

Mapello-Ghedi

Sant’Angelo-Cimiano

UNDER 15 REGIONALE ELITE

Pro Sesto-Vis Nova

Accademia Inter-Seguro

Tritium-Villa Valle

UNDER REGIONALE 15

Cittadella 1945-Mariano

Villa-Casatese

Vertovese-Lumezzane VGZ

Pozzuolo-Barona Club Milano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 • Afforese-Aprile 81

Under 17 • Atletico CVS-Zivido

Under 16 • Romano Banco-Cologno

Under 15 • Rozzano-Franco Scarioni

Under 14 • La Spezia-Agrate

Under 14 • Sempione-Cinisello

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • CGB Brugherio-N.Frontiera

Under 19 • Leo Team-Brioschese

Under 17 • Pozzuolo-Cavenago

Under 16 • Cosov-Meda

Under 15 • Biassono-Leo Team

Under 14 • Fonas-Bellusco

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 15 • Terrazzano-Ceriano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 19 • Mozzate-Cairate

Under 16 • Laveno-Acc.Visconti

Under 15 • Gavirate-France Sport

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.