Dove saremo giovanili, il programma dei Regionali e Provinciali

Dove saremo, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite delle giovanili

Dove saremo giovanili, le partite del fine settimana dei campionati Regionali e Provinciali che i nostri inviati seguiranno sul campo. Il resoconto lunedì sul giornale, in anteprima PREMIUM sul sito e applicazione poche ore dopo la fine dei match.

UNDER 19 NAZIONALE

Fossano-Castellanzese

Pro Sesto-Tritium

UNDER 19 REGIONALE

Ardor Bollate-Universal

Vis Nova-Olginatese

AlbinoGandino-ChiudunoGrumellese

Segrate-Villa

UNDER 19 REGIONALE FASCIA B

Offanenghese-Romanengo

Montanaso-Garlasco

UNDER 17 ELITE

Enotria-Sestese

Manara-Uesse Sarnico

Folgore Caratese-Ponte San Pietro

UNDER 17

Seguro-Castellanzese

Colico Derviese-Villa Valle

Mario Rigamonti-Cellatica

Ausonia-Rozzano

UNDER 16

Magenta-Caronnese

Pro Sesto-Vis Nova

Ponte San Pietro-Chiuduno Grumellese

Alcione-Ausonia

UNDER 15 ELITE

Aldini-Seregno

Olginatese-Accademia Inter

Ponte San Pietro-Enotria

UNDER 15

Universal-Castellanzese

Schuster-Manara

F.Colognola-Telgate

Acc.Pavese-San Martino

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 • Cinisellese-Real Crescenzago

Under 19 • Franco Scarioni-Rogoredo

Under 17 • Settimo-Viscontini

Under 17 • Cob 91-Niguarda

Under 16 • J.Cusano-Settimo

Under 16 • Segrate-Club Milano

Under 16 • Triestina-Muggiano

Under 15 • Ausonia Academy-J.Cusano

Under 15 • Calvairate-Orione

Under 15 • Devils-Triestina 1946

Under 14 • Atletico Alcione-Sedriano

Under 14 • Enotria-Sesto 2012

Under 14 • Schuster-Ausonia Academy

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA

Under 17 • Castrezzato-V.A.Travagliato

Under 16 • Uso United-Vighenzi

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BERGAMO

Under 19 • Asperiam-Castel Rozzone

Under 17 • Mozzanichese-Ghisalbese

Under 14 • Cologhese-Ghisalbese

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • Gessate-Buraghese

Under 19 • Molinello-Cassina Calcio

Under 17 • Biassono-Leo Team

Under 16 • Vibe Ronchese-Casati Arcore

Under 15 • Verano Carate-San Fruttuoso

Under 14 • CGB Brugherio-La Dominante

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 19 • Amor Sportiva-San Giorgio

Under 16 • Villa Cortese-Carcor

Under 16 • Poglianese-Nerviano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 19 • Malnatese-Cuassese

Under 17 • Gorla Minore-Olgiatese

Under 16 • Valceresio-Gavirate

Under 15 • Azzurra Locate-Coarezza

