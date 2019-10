Dove saremo provinciali, il programma delle sei Delegazioni

Dove saremo, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite

Dove saremo Provinciali: Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Legnano e Varese. Ecco il programma delle partite che seguiremo. Sul giornale di lunedì tutti i dettagli, in anteprima sul sito e sull’applicazione.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 • Aics Olmi-Buccinasco

Under 17 • Viscontini-Rhodense

Under 17 • Calvignasco-Atletico Alcione

Under 16 • Club Milano-Orione

Under 16 • La Spezia-Bonola

Under 15 • Ardor Bollate-Cinisellese

Under 15 • Milano City-Serenissima

Under 15 • Assago-Calvignasco

Under 14 • Bresso-Enotria

Under 14 • Franco Scarioni-Pro Sesto

Under 14 • Frog Milano-Accademia SD

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA

Under 15 • Gavardo-O.Nuvolento

Under 14 • M.Rigamonti-Montorfano

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BERGAMO

Under 19 • Casnigo-Calcio Leffe

Under 17 • Virtus Ciserano Bergamo-Boltiere

Under 16 • Virtus Ciserano Bergamo-Calcio Romanese

Under 15 • Monvico-Almè

Under 14 • Caravaggio-Acos Treviglio

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • Buraghese-Meda

Under 19 • Campagnola-Brioschese

Under 17 • Concorezzese-Football Leon

Under 16 • Vignareal-BM Sporting

Under 15 • Base 96-Leo Team

Under 14 • Pozzuolo-Ac Leon

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 16 • Sporting Cesate-Parabiago

Under 15 • Aurora CMC-Castanese

Under 15 • O.S.Francesco-Uboldese

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 17 • Crennese-Torino Club

Under 14 • Calcio Bosto-Luino

