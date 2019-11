Dove saremo Provinciali, le partite seguite nelle sei Delegazioni

Dove saremo provinciali, le partite che seguiremo nel fine settimana nelle Delegazioni di Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Legnano e Varese: tutto sarà disponibile sul giornale, sull’applicazione e sul sito internet.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 • Metanopoli-Franco Scarioni

Under 19 • S.B.Casarile-Casorate

Under 19 • Afforese-Villapizzone

Under 17 • Viscontini-Baggio

Under 17 • Villapizzone-J.Cusano

Under 17 • Orione-Zivido

Under 16 • Sempione-Cinisello

Under 16 • Franco Scarioni-Forza Coraggio

Under 16 • Arca-Acc.Vittuone

Under 15 • Ausonia Academy-Lombardina

Under 15 • Rozzano-Serenissima

Under 15 • Calvairate-Club Milano

Under 14 • Lombardina-Sesto 2012

Under 14 • Franco Scarioni-Atletico CVS

Under 14 • Real Crescenzago-Cinisello

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA

Under 17 • Valtrompia-Botticino

Under 15 • Ghedi-Real Real Leno

Under 14 • Ghedi-Castenedolese

Under 14 • Real Volciano-Gavardo

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BERGAMO

Under 17 • Virtus Ciserano Bergamo-Colognese

Under 17 • Ghisalbese-Forza e Costanza

Under 16 • Città di Dalmine-Cisanese

Under 16 • Longuelo-La Torre

Under 16 • Virtus Ciserano Bergamo-Acos Treviglio

Under 15 • Barianese-Ghisalbese

Under 14 • Longuelo-Villa Valle

Under 14 • Virtus Ciserano Bergamo-Vertovese

Under 14 • Chiuduno Grumellese-Uesse Sarnico

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • Pierino Ghezzi-Trezzo

Under 19 • Limbiate-Meda

Under 17 • Biassono-Muggiò

Under 16 • Casati Arcore-Juvenilia

Under 15 • Real Milano-Juvenilia

Under 14 • Folgore Caratese-Limbiate

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 17 • Lainatese-Amor Sportiva

Under 15 • Terrazzano-Uboldese

Under 15 • Gorla Minore-Legnarello

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 17 • Villa Cassano-Torino Club

Under 15 • Valceresio-France Sport

Under 14 • Calcio Bosto-Ispra

