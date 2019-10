Dove saremo Regionali, Under 17-16: doppio Aldini-Accademia

Dove saremo, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite

Dove saremo regionali: riflettori puntati sul doppio classico Aldini-Accademia Inter tra Under 17 e Under 16. Sarà un ricco fine settimana per tutti i campionati regionali: ecco il programma dove saranno presenti i nostri inviati.

UNDER 19 NAZIONALI

Virtus Ciserano Bergamo-Pro Sesto

Mantova-Levico

UNDER 19 REGIONALI

Base 96-Rhodense

Casatese-CG Bresso

Longuelo-Cisanese

Schuster-Accademia Pavese

UNDER 19 REGIONALI FASCIA B

Serenza Carroccio-Sporting Cesate

Vigevano-Romano Banco

UNDER 17 ELITE

Aldini-Accademia Inter

Masseroni-Varesina

Trevigliese-Ponte San Pietro

UNDER 17

Base 96-Gavirate

Seregno-Casatese

Segrate-Franco Scarioni

Bresso-Crema

UNDER 16

Aldini-Accademia Inter

Arcellasco-Tritium

Ghedi-Brusaporto

Enotria-Alcione

UNDER 15 ELITE

Lombardia Uno-Accademia Inter

Sondrio-Olginatese

Segrate-Virtus Ciserano Bergamo

UNDER 15

Mazzo-Villa Cassano

Speranza Agrate-Schuster

M.Rigamonti-Lumezzane

Vogherese-Offanenghese

