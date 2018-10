Lecco, ostacolo Borgosesia per restare perfetti, poi testa al Mantova in Coppa

Match interno per la Calcio Lecco nella quarta giornata del girone A di Serie D. La squadra di Marco Gaburro, a punteggio pieno dopo 3 gare, tenterà di allungare a 4 la propria striscia di vittorie consecutive contro il Borgosesia, compagine piemontese collocata a metà classifica.

L’obbiettivo acclarato di vincere il campionato di quest’anno passa anche e soprattutto per gli incontri, sulla carta, abbordabili. Un passo falso, in questo momento, appare un’incognita davvero impronosticabile, ma occhio ad abbassare la concentrazione. In settimana il Lecco dovrà affrontare il Mantova in Coppa Italia e molto probabilmente Gaburro darà spazio alle seconde linee in questo week end per affrontare al meglio gli ostici rivali biancorossi.

QUI BORGOSESIA

La sconfitta casalinga maturata nell’ultima giornata contro il Bra ha interrotto l’imbattibilità della squadra piemontese. Un crollo inaspettato se consideriamo che gli ospiti non avevano ancora ottenuto un punto in questo campionato. Uno scenario che non permette di guardare con grande positività al match contro la capolista. Marco Didu, tecnico del Borgosesia, non ha però alcuna intenzione di passare come la vittima sacrificale di turno e tenterà di strappare almeno un pareggio al Rigamonti Ceppi.

LE ALTRE GARE

Domenica 7 ottobre si disputerà la quarta giornata del girone A di Serie D. Tutte le gare in programma avranno il fischio di inizio alle ore 15, tra cui Arconatese-Casale, Bra-Inveruno, Borgaro-Chieri, Ligorna-Pro Dronero, Milano City-Lavagnese, Sestri Levante-Fol.Caratese, Stresa-Savona e Unione Sanremo-Fezzanese.

TUTTO SU SPRINT

La cronaca della gara, le pagelle, le interviste post partita e le varie foto. Tutto su Lecco-Borgosesia nell’edizione di Sprint e Sport di lunedì 8 ottobre! Stessi servizi anche per Borgaro-Chieri, Darfo Boario-Villafranca e Fanfulla-Fiorenzuola.

