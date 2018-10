Legnano nel bunker dell’Ardor Lazzate, Erbetta vuole mantenere il primato

Match di rilievo nel Girone A di Eccellenza, l’Ardor Lazzate, quinta in classifica, ospita la capolista Legnano. Due squadre che vivono un ottimo momento, entrambe reduci da due vittorie di misura nell’ultimo turno.

CASA ARDOR LAZZATE

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Campi, vogliono allungare a tre la propria striscia di vittorie consecutive. Una squadra, quella gialloblu, che non conosce sfumature di risultato, visto che nelle prime 5 gare di campionato ha collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte senza mai pareggiare. Per cercare di battere il Legnano, l’Ardor si affiderà ai suoi giocatori più prolifici: Bollini Frigerio e Consolazio, entrambi a quota 3 reti in campionato.

CASA LEGNANO

Discorso simile anche per la capolista Legnano, reduce dal 2-1 interno inflitto alla Sestese e pronta a strappare i 3 punti pesanti in casa di una squadra organizzata per puntare ai play off. La rosa di Giampiero Erbetta è ancora imbattuta in questo campionato e cercherà la quarta vittoria consecutiva per allungare il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici. Le reti di Simone Crea, a quota 4 nella classifica marcatori, potranno essere un fattore fondamentale per portare a casa il risultato.

LE ALTRE GARE

Domenica 14 ottobre scenderanno in campo le restanti squadre del Girone A. Il fischio d’inizio delle ore 15 darà il via a Acc.Pavese-Villa Cassano, Busto 81-Ferrera, Castellanzese-Alcione, Mariano-Castanese, Sestese-Vigevano e Verbano-Varesina.

TUTTO SU SPRINT

La cronaca del match, le pagelle, le foto e le interviste post partita. Troverete tutto su Ardor Lazzate-Legnano nell’edizione di Sprint e Sport di lunedì 14 ottobre! Stessi servizi anche per Breno-San Lazzaro e Sancolombano-Luisiana.