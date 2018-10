Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese e Legnano: che sfide!

Campionati provinciali, ci attende un ricco fine settimana, ecco alcune sfide dove saranno presenti i nostri inviati

MILANO

Under 19 Iris-Villapizzone

Under 17 Bruzzano-Schiaffino

Under 17 Barona-Metanopoli

Under 16 Travaglia-Assago

Under 16 Bonola-Sedriano

Under 15 Cologno-Sesto 2012

Under 15 Assago-Rozzano

Under 15 Triestina-Leone XIII

Under 15 Villapizzone-Acc.Settimo

Under 14 Ardor Bollate-Acc.Vittuone

Under 14 Lombardina-Aldini

Under 14 Enotria-Ausonia

Under 14 Assago-PalaUno

Under 14 V.Abbiatense-Atl.Milano

BRESCIA

Under 19 Flero-Roè Volciano

Under 17 Flero-Fionda Bagnolo

Under 17 Atl.Carpenedolo-M.Bettinzoli

Under 17 O.Nuvolento-Rovizza

Under 16 V.Rondinelle-Botticino

Under 15 Chiari-Montorfano

Under 15 San Pancrazio-CazzagoBornato

Under 14 Ghedi-Calvinia

BERGAMO

Under 19 Calvenzano-Barianese

Under 17 Nembrese-La Torre

Under 17 Ciserano-Pagazzanese

Under 16 Calvenzano-O.Pro Lurano

Under 15 Pagazzanese-S.Maria in Campagna

Under 15 Oriens-Urgnanese

Under 14 Gandinese-A.Seriate

MONZA

Under 19 Casati Arcore-Besana Fortitudo

Under 19 Pierino Ghezzi-Tritium

Under 17 Pozzuolo-Cassina Calcio

Under 16 Vimercatese-Lesmo

Under 15 Carugate-CGB Brugherio

Under 14 Lesmo-Casati Arcore

LEGNANO

Under 19 Parabiago-Boffalorese

Under 17 Marnate-San Giorgio

Under 16 Casorezzo-Arluno 2010

Under 15 San Giuseppe-Ardor Busto

Under 14 Magenta-Cuggiono

VARESE

Under 17 Valceresio-Olgiatese

Under 16 Gorla Maggiore-Nuova Abbiate

Under 15 Verbano-Valceresio

Under 14 Morazzone-Sommese