Pontisola-Virtus Bergamo, sfida titanica… Ecco le prossime imperdibili sfide dei campionati giovanili regionali lombardi che seguiremo sul campo il prossimo week end. Under 17 con match che sanno di bivii. Attesa per il derby Cimiano-Enotria e soprattutto per la supersfida tra il Ponte di Mascaro e la Virtus Bergamo di Inversini. Under 16 con la capolista Pro Sesto che ospita il Pontisola a sole tre lunghezze dalla vetta. Under 15 con i riflettori puntati sul match tra Adrense e il Sarnico di Matteo Magri, deciso a mantenere il vantaggio in classifica sui diretti avversari. Come sempre cronaca, pagelle e tantissime statistiche per queste e per tutte le altre partite che seguiremo nel week-end.

UNDER 17

Alcione-Sestese

Aldini-Maslianico

Pontisola-Virtus Bergamo

Adrense-GB Vighenzi

Cimiano-Enotria CONTENUTO PREMIUM

UNDER 16

Aldini-Base 96

Pro Sesto-Pontisola

Scanzorosciate-Virtus Garda Grumellese

Lombardia Uno-Segrate

Accademia Pavese-Cimiano

UNDER 15

Rhodense-Masseroni

Alcione-Ispra

La Dominante-Vis Nova

Adrense-Sarnico CONTENUTO PREMIUM

Enotria-OltrepoVoghera