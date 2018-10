A Milano c’è il derby di Abbiategrasso; partitissime a Ispra e Busto Garolfo

Ecco le sfide del prossimo fine settimana delle delegazioni di Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Legnano e Varese dove saranno presenti gli inviati di Sprint e Sport.

MILANO

Under 19 V.Abbiatense-Sp.Abbiategrasso CONTENUTO PREMIUM

Under 17 Garibaldina-Afforese

Under 17 Calvairate-Rogoredo

Under 16 Segrate Ac.-Franco Scarioni

Under 16 Travaglia-Viscontini

Under 15 Afforese-Garibaldina

Under 15 Barona-Orione

Under 15 Acc.Settimo-Sempione

Under 15 Acc.Gaggiano-Triestina 1946

Under 14 Pro Novate-Afforese

Under 14 Cinisello-Villa

Under 14 Milano Int.-Schuster

Under 14 Barona-Romano Banco

Under 14 Alcione-Travaglia

Under 14 Triestina-Accademia Inter

BRESCIA

Under 19 V.Montichiari-Gb Vighenzi

Under 17 O.San Michele-Valtrompia

Under 17 Nuvolera-Gavardo

Under 16 Ciliverghe-Rezzato CONTENUTO PREMIUM

Under 15 V.Montichiari-Team Out

Under 15 Castrezzato-Acc.Rudianese

Under 14 Montorfano-Alto Sebino

BERGAMO

Under 19 Casnigo-Ares Redona

Under 17 Boltiere-Pagazzanese

Under 17 Mariano Calcio-Pol.Orio

Under 16 Boltiere-Oriens

Under 15 C.Mezzate-Cenate Sotto

Under 15 Mozzanichese-Fara Olivana

Under 14 Orat.Telgate-V.G.Grumellese

Under 14 Trevigliese-Tritium CONTENUTO PREMIUM

MONZA

Under 19 Lesmo-Campagnola

Under 19 Fc Cernusco-Pierino Ghezzi

Under 17 Brugherio-Leo Team

Under 16 La Dominante-Speranza Agrate

Under 15 Casati Arcore-Juvenilia

Under 14 Inzago-Trezzo CONTENUTO PREMIUM

LEGNANO

Under 17 Buscate-Marcallese

Under 16 Acc.Bustese-Mocchetti CONTENUTO PREMIUM

Under 15 R.Vanzaghese-Cuggiono

Under 14 Concordia-Cuggiono

VARESE

Under 19 Amor Sportiva-Lonate Pozzolo

Under 17 Morazzone-Malnatese

Under 16 Ispra-Acc.Varesina CONTENUTO PREMIUM

Under 15 Laveno-Malnatese

Under 14 Torino Club-Varese