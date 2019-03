Scuola Calcio Lombardia, le partite di Milano, Monza, Legnano e Varese

La rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui i nostri inviati saranno presenti per raccontare le partite dei campionati dilettanti

Scuola Calcio, ecco le partite che troverete lunedì sul giornale. Gli abbonati potranno leggerle integralmente in anteprima nella sezione PREMIUM.

DELEGAZIONE DI MILANO

Eso Fair Play Villapizzone-Savorelli

Eso Fair Play Cimiano-Enotria

Eso Fair Play OSG 2001-Opera

Eso Fair Play Travaglia-Savorelli

Eso Fb Accademia Sd-Sedriano

Eso Fb Club Milano-Osal Novate

Pulcini 08 Real Crescenzago-Real Milano

Pulcini 09 Pavia-Bresso

Pulcini 09 Villapizzone-La Spezia

DELEGAZIONE DI MONZA

Eso Fb Pol. Nova-Meda

Pulcini 08 Concorezzese-BM Sporting

DELEGAZIONE DI LEGNANO

Eso Fb Universal-Legnarello

Pulcini 09 Acc.Inveruno-Canegrate

DELEGAZIONE DI VARESE

Eso Fair Play Gavirate-Olimpia

Eso Fb Olgiatese-Azzurra Locate

Pulcini Misti Casport-Eagles Caronno

