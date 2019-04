Dilettanti: da Gressan ad Asti, ecco le partite seguite

Dilettanti, ecco la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i principali campi in cui i nostri inviati saranno presenti per raccontare le partite. Undici pagine interamente dedicate ai Dilettanti, ecco dove saremo.

Serie D

Girone A • Folgore Caratese-Chieri – Simone Schillaci

Eccellenza

Girone A • Aygreville-Accademia Borgomanero – Alina Gioacas

Girone B • Alfieri Asti-Benarzole – Gianluca Novelli

Promozione

Girone A • La Chivasso-Bianzè – Marco Stesina

Girone B • Nolese-Lascaris – Andrea Rosso

Girone C • Bsr Grugliasco-Pancalieri Castagnole – Andrea De Leto

Girone D • Cbs-Hsl Derthona – Roberto Bucci

Prima Categoria

Girone C • Vallorco-Venaria – Antonio Verteramo

Girone C • Caselle-Atletico Volpiano Mappano – Gianluca Cravero

Girone D • Bacigalupo-San Giorgio Torino – Riccardo Pollari

Girone D • Pozzomaina-Barracuda – Flavio Dell’Erba

Seconda Categoria

Girone E • Caprie Green Club-Villarbasse – Paolo Comba

Terza Categoria

Ivrea • Atletico Robassomero-Cnh Industrial – Davide Cavallini

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.