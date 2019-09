Classico Dove Saremo settimanale. Ecco di seguito i campi che seguiremo durante questo weekend calcistico. Tutti gli abbinamenti dalla Serie D ai campionati Provinciali Under 19.

SERIE D • Girone A

Fossano – Verbania (Benedetto Bonfatti)

ECCELLENZA • Girone A

Pro Eureka – FR Valdengo (Antonio Verteramo)

ECCELLENZA • Girone B

Chisola – Olmo (Daniele Moccia)

PROMOZIONE • Girone A

Bianzè – Arona (Marco Stesina)

PROMOZIONE • Girone B

Lascaris – BussolenoBru. (Andrea Rosso + Fotografo Cassarà)

PROMOZIONE • Girone C

Carmagnola – Sommariva (Stefano Savalli)

PROMOZIONE • Girone D

Mirafiori – SG.Chieri (Roberto Bucci)

PRIMA CATEGORIA • Girone E

Orbassano – Pralormo (Luca Marabese)

PRIMA CATEGORIA • Girone C

San Maurizio Canavese – Gassino SR (Edoardo Bar)

PRIMA CATEGORIA • Girone D

Bacigalupo – Kl Pertusa (Flavio Dell’Erba)

PRIMA CATEGORIA • Girone D

Cenisia – Collegno Paradiso (Cataldo Bruno)

SECONDA CATEGORIA • Girone F

Brunetta – Cumiana Real (Luca Polato)

SECONDA CATEGORIA • Girone F

Piossasco – Bruinese (Simone De Sanctis)

TERZA CATEGORIA • Girone A

Rubiana – Torre Pellice (Paolo Comba)

UNDER 19 REGIONALI • Girone A

Alicese Orizzonti – Ro.Ce. (Marco Stesina)

UNDER 19 REGIONALI • Girone C

Chisola – Pedona (Daniele Moccia)

UNDER 19 REGIONALI • Girone B

Alpignano – Ivrea Banchette (Edoardo Bar)

UNDER 19 REGIONALI • Girone D

CBS – N.Hesperia (Roberto Bucci)

UNDER 19 TORINO • Girone A

Valdruento – Ardor Sf (Flavio Dell’Erba)

