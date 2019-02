Dove Saremo: da Corneliano a Chivasso, così nei Dilettanti

Dove saremo? Ecco su quali campi dei dilettanti ci trovate, per un altro turno ricchissimo. In Eccellenza, sfida play off tutta cuneese con Corneliano Roero e Benarzole che vogliono continuare il proprio percorso. In Promozione, il La Chivasso cerca l’ennesima vittoria per mantenere vivo il sogno salvezza. Scontro d’altissima classifica, invece, quello fra Cbs e San Mauro. In Prima Categoria, il Valdruento – in grande forma – proverà a fermare la corsa della capolista Venaria.

Dove saremo in Eccellenza

Pro Eureka-Vanchiglia – Alina Gioacas

Corneliano Roero-Benarzole – Antonio Verteramo

Dove saremo in Promozione

La Chivasso-Città di Cossato – Gianluca Cravero

Lascaris-Settimo – Riccardo Pollari

Bsr Grugliasco-Atletico Torino – Marco De Rosa

Cbs-San Mauro – Roberto Bucci



Dove saremo in Prima Categoria

Venaria-Valdruento – Luca Polato

San Giorgio Torino-Caselette – Flavio Dell’Erba

Cambiano-Pro Polonghera – Andrea Agosto

Spartak San Damiano-Libarna – Davide Pavese

Dove saremo in Seconda Categoria

Vianney-Caprie Green Club – Jacopo Carpegna

Dove saremo in Terza Categoria

Rubiana-Susa – Paolo Comba

