Dove Saremo: da San Mauro a Fossano, le partite dei Dilettanti

Dove saremo? Ecco su quali campi dei dilettanti ci trovate, per un altro turno ricchissimo. Quindicesima giornata per Eccellenza, Promozione e Prima; quattordicesima giornata per la Seconda e tredicesima giornata per la Terza. In Eccellenza, esame di maturità per il Fossano di Fabrizio Viassi, che ospita il Corneliano Roero. Nel girone A, dopo due sconfitte, il Lucento alla ricerca di punti salvezza contro l’Aygreville. In Promozione, gli occhi sono tutti per la sfida da primato fra San Mauro e Hsl Derthona.

Dove saremo in Eccellenza

Lucento-Aygreville – Alina Gioacas

Fossano-Corneliano Roero – Andrea De Leto



Dove saremo in Promozione

La Chivasso-Sparta Novara – Gianluca Cravero

Alpignano-Settimo – Andrea Rosso

Piscinese Riva-Villafranca – Gianluca Novelli

San Mauro-Hsl Derthona – Roberto Bucci



Dove saremo in Prima Categoria

Mathi Lanzese-Montanaro – Riccardo Pollari

San Secondo-Carignano – Nicholas Bombana

Pozzomaina-San Giorgio Torino – Daniele Moccia

Collegno-Sporting Cenisia – Marco De Rosa



Dove saremo in Seconda Categoria

Venaus-Villarbasse – Paolo Comba



Dove saremo in Terza Categoria

Lenci Poirino-Tetti Rivalta – Andrea Agosto

