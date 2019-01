Dove saremo le partite Under 15 e Under 14 dei regionali

Due i big match in scena questo weekend: Lascaris vs Cbs per gli under 15 e Lascaris vs Alpignano per i 2005

Dove saremo: ecco la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i principali campi in cui i nostri inviati saranno presenti per raccontare le partite.

Partiamo, come sempre, dai più grandi. L’Academy Novara ospiterà lo Sca Asti con la speranza di conquistare i primi punti in stagione. Nel girone B andrà in scena il big match tra Lascaris e Cbs, con i padroni di casa che sono all’inseguimento del Lucento capolista, mentre i rossoneri proveranno a guadagnare punti per una salvezza tranquilla e, chissà, iniziare a sognare. Il San Mauro deve fare punti per uscire dalla zona rossa del girone e il Rosta per cercare di scalare posizioni per provare a evitare i play-out. Nel C il Baci vuole dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria contro il PSG della scorsa settimana, sul suo cammino c’è il Pedona, che invece è a caccia di punti salvezza.

Nell’Under 14 spicca la sfida tra Lascaris e Alpignano, i padroni di casa sono stati gli unici a vincere contro la squadra di Genovesio. Testa-coda a San Mauro, dove arriva la Pro Eureka di Pilone, che deve continuare a vincere per tenere lontane le concorrenti per il primato. La Rivarolese, invece, ospiterà il Grand Paradis per conquistare i punti che gli regalino la salvezza. Nel C alla Cbs arriva il Bacigalupo, i rossoneri vogliono allungare dalla zona play-out, mentre i neroblù vogliono uscirne. Il Bsr Grugliasco sarà alla sfida Savigliano e dovrà vincere per allungare proprio dal Baci (in caso di sconfitta) o tenere le distanze dai neroblù.

UNDER 15

GIRONE A • Academy Novara vs Sca Asti (Valerio Zoppellaro)

GIRONE B • Lascaris vs Cbs (Roberto Ugliono)

GIRONE B • San Mauro vs Rosta (Luca Cavallero)

GIRONE C • Atletico Torino vs Area Calcio AR (Irene Nicola)

GIRONE C • Bacigalupo vs Pedona (Alberto Scomparin)

UNDER 14

GIRONE B • Rivarolese vs Grand Paradis (Roberto Ugliono)

GIRONE B • Lascaris vs Alpignano (Mattia Pintus)

GIRONE B • San Mauro vs Pro Eureka (Luca Cavallero)

GIRONE C • Bsr Grugliasco vs Savigliano Calcio (Giorgio Ferrero)

GIRONE C • Cbs vs Bacigalupo (Aramis Paolone)

