Dove Saremo Provinciali – da Piossasco a Bergamasco le partite del fine settimana

Fine settimana ricco di big match sui campi Provinciali, come, tra gli altri, Bergamasco e Boys Calcio Under 16 e Kl Pertusa – PSG Under 15 entrambi scontri al vertice. Ecco dove saremo nel weekend:

TORINO

Under 17: Rivoli – Accademia Real Torino (Marco Iacona)

Under 17: MoDeRNa Bacigalupo – Kl Pertusa (Marco Iacona)

Under 16: Villastellone – Cenisia (Flavia Carmela Melidoni)

Under 15: Pianezza – Caselette (Davide Andreetto)

Under 15: Kl Pertusa – PSG (Domenico Avallone)

Under 14: Mercadante – Leinì (Davide Andreetto)

ALESSANDRIA

Under 17: SG Derthona – Valenzana Mado (Christian Tolve)

Under 16: Bergamasco – Boys Calcio (Alessia Galli Della Loggia)

ASTI

Under 14: Lenci Poirino – Monferrato (Giulia Procopio)

AOSTA

Under 14: Rivarolese – PDHA (Giuseppe Servidio)

IVREA

Under 17: Caselle – AostaC511 (Giuseppe Servidio)

PINEROLO

Under 17: Piossasco – Candiolo (Gabriele Mannina)

Under 14: Beinasco – Orbassano (Gabriele Mannina)

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.