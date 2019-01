Dove saremo Regionali Under 15 e Under 14, Cossato e Chieri promettono spettacolo

Under 15 e Under 14 hanno girato la boa la scorsa settimana, ora inizia il girone di ritorno. Ecco le dieci partite che saranno in edicola lunedì.

Per i 2004, nel girone A Casale e Derthona si giocano la zona tranquilla, con i padroni di casa guidati da Ponzi che proveranno ad accorciare le distanze proprio sugli ospiti. Nel B Cbs e Barcanova si affronteranno per strappare punti utili per obiettivi differenti: i rossoneri per conquistarsi la salvezza tranquilla, mentre gli ospiti cercheranno di avvicinarsi alla zona play-out. Big match del girone è senza ombra di dubbio Volpiano–Alpignano. Scanavino e Campasso vorranno rimanere vicini ai primi posti per poter continuare a sognare. Nel C Pozzomaina e Bruinese proveranno a strappare tre punti utili per risollevarsi in classifica, mentre PSG e Bacigalupo sono ancora in piena lotta per uscire dalla zona play-out.

Nei 2005? Apriamo le danze con la partita della settimana: Città di Cossato–Chieri, chi vince terrà il passo dell’Accademia Borgomanero, chi perde potrebbe veder allontanare il treno che porta ai sogni di gloria. Nel girone B Pro Eureka e Lascaris si incroceranno a Settimo, con i padroni di casa che devono difendere il primato dopo il sorpasso della scorsa settimana, mentre i ragazzi di Faghino vogliono dare continuità agli ottimi risultati ottenuti finora. Il Barcanova di Faghino e il Borgaro di Simonetti si giocano la salvezza, sarà sorpasso degli ospitti o staccata dei rossoblù? Passiamo al girone C. Il Bacigalupo ospiterà il Bra di Carena e vorrà rifarsi dopo la sconfitta subita all’andata. A Pinerolo, invece, arriva il Bsr Grugliasco, che proverà ad agganciare in classifica proprio la squadra di Zummo.

Dove saremo – Under 15 Regionale

Girone A • Casale vs SG Derthona – Vittorio Pirrone

Girone B • Volpiano vs Alpignano – Roberto Ugliono

Girone B • Cbs vs Barcanova – Alberto Scomparin

Girone C • Pozzomaina vs Bruinese – Irene Nicola

Girone C • PSG vs Bacigalupo – Andrea Agosto

Dove saremo – Under 14 Regionale

Girone A • Città di Cossato vs Chieri – Marco Sella

Girone B • Pro Eureka vs Lascaris – Giorgio Ferrero

Girone B • Barcanova vs Borgaro – Riccardo Pollari

Girone C • Bacigalupo vs Bra – Flavio Dell’Erba

Girone C • Pinerolo vs Bsr Grugliasco – Guido Lesen

