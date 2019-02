Dove Saremo Under 19: Ivrea Banchette per continuare la striscia positiva

Dove saremo? Ecco su quali campi ci troverete nell’Under 19, ex Juniores Regionale, che è pronta ad affrontare la sesta giornata di ritorno. Tre gironi ad altissimo livello, anche questa settimana non mancano i match interessanti. Nel girone A, la capolista La Biellese è impegnato in casa degli Orizzonti United: i vercellesi hanno bisogno di punti in chiave salvezza. In chiave salvezza, servono punti anche all’Ivrea Banchette, che nel girone di ritorno ha decisamente cambiato ritmo: canavesani impegnati a Rivoli. Infine, nel girone B, la Cbs – dopo aver perso la vetta – cerca riscatto contro la Cheraschese. Per quanto riguarda la Juniores Nazionale, occhi ancora sulla capolista Chieri, impegnata in casa del Milano City.

Dove saremo – Under 19 Regionale

Orizzonti United-La Biellese – Alina Gioacas

Rivoli-Ivrea Banchette – Gianluca Cravero

Cbs-Cheraschese – Roberto Bucci

Dove saremo – Under 19 Nazionale

Milano City-Chieri – Mattia Prina

