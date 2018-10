Provinciali, dal River Mosso a Pecetto, ne vediamo 27!

Tra sabato e domenica sono 27 le partite dei campionati provinciali che seguiremo per voi. Da Torino ad Asti, da Pinerolo e Ivrea, passando anche per Alessandria ecco le sfide di cui puoi leggere (con tanto di contributi multimediali) sul giornale in edicola lunedì.

TORINO Under 19 • River Mosso-Sporting Cenisia (Marco De Rosa)

TORINO Under 17 • Valdruento-Ardor San Francesco (Mimmo Avallone)

TORINO Under 17 • San Giorgio-Rivoli (Flavio Dell’Erba)

TORINO Under 16 • Barcanova-Ciriè (Marco Baridon)

TORINO Under 16 • Rosta-Rivoli (Mattia Azario)

TORINO Under 15 • Nichelino Hesperia-KL Pertusa (Aramis Paolone)

TORINO Under 15 • Cit Turin-Venaus (Peppe Scaffidi)

TORINO Under 15 • Pianezza-San Maurizio Canavese (Christian Pueri)

TORINO Under 15 • Pro Collegno-Eventi Sport Academy (Cristina Zichella)

TORINO Under 14 • Caselle-Caselette (Stefano Pareschi)

TORINO Under 14 • Cit Turin-KL Pertusa (Giulia Manfredi)

TORINO Under 14 • Real Bacigalupo-Atletico Torino (Mattia Chimienti)

TORINO Under 14 • Lesna Gold-Borgata Cit Turin (Mattia Chimienti)

PINEROLO Under 19 • Moncalieri-Carignano (Gianluca Cravero)

PINEROLO Under 16 • Candiolo-Bricherasio (Irene Nicola)

PINEROLO Under 14 • Airaschese-Torre Pellice (Guido Lesen)

CUNEO Under 15 • Morevilla-Vicus 2010 (Guido Lesen)

IVREA Under 19 • Bollegno-Agliè (Federico Defrancisco)

IVREA Under 17 • Bollegno-Agliè (Federico Defrancisco)

IVREA Under 15 • Ciriè-Montanaro (Davide Cavallini)

IVREA Under 14 • San Benigno Canavese-La Chivasso (Davide Cavallini)

ALESSANDRIA Under 19 • Fulvius-Pozzolese (Vittorio Pirrone)

ALESSANDRIA Under 16 • Monferrato-Boys Calcio (Samuele Grifa)

ALESSANDRIA Under 16 • Don Bosco Alessandria-Turricola (Vittorio Pirrone)

ALESSANDRIA Under 14 • Valenzana Mado-Turricola (Lorenzo Chiariello)

ASTI Under 17 • Pecetto-Sciolze

ASTI Under 16 • Pecetto-PSG