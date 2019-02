Dove saremo nei Nazionali: settimana decisiva, dalla Primavera all’Under 15

Dove saremo? Ecco su quali campi ci troverete nei Campionati Giovanili Nazionali dalla Primavera all’Under 15 nei Nazionali e nelle Under 14 Professionisti di Piemonte e Lombardia.

Partendo dalla Primavera, seguiremo per voi la super-sfida Inter-Fiorentina coi nerazzurri reduci dalla sconfitta ai rigori col Torino in Supercoppa e seguiremo anche Chievo-Juventus con i bianconeri alla rincorsa di un posto al sole per le fasi finali.

In Berretti invece, saremo a seguire la sfida tra Monza e Gozzano, gara quasi decisiva soprattutto per il Monza e ci saranno servizi e redazionali anche sull’altra super-sfida Novara-Renate.

Per i campionati Under di Serie AeB in campo l’Under 17 con un Torino-Livorno nel Girone A e Inter-Udinese nel Girone B in un momento cruciale della stagione e sul cammino che porterà alla qualificazione alla fase finale. Nell’Under 16 invece seguiremo a bordo campo Torino-Sampdoria nel Girone A e il derby tra Atalanta e Brescia così come nell’Under 15, programma replicato e duplicato, sempre con Toro-Samp nel Girone A e Atalanta-Brescia nel Girone B.

Nelle Under di Serie C seguiremo invece nell’Under 15 la sfida tra Gozzano e Monza mentre per l’Under 17 seguiremo l’importantissima sfida tra Albinoleffe e Novara.

In campo anche le Under 14 Professionisti dove saremo a Torino-Sampdoria in Pemonte mentre in Lombardia occhi puntati sull’Under 13 con il derby tra Inter e Milan.

Dove saremo – Primavera

Chievo-Juventus – Marco Baridon

Inter-Fiorentina – Dennis Carzaniga

Dove saremo – Berretti

Monza-Gozzano – Davide Croce

Dove saremo – Under 17 Serie AeB

Torino-Livorno – Alessandro Decorato

Inter-Udinese – Dennis Carzaniga

Dove saremo – Under 16 Serie AeB

Torino-Sampdoria – Marco Baridon

Atalanta-Brescia – Mauro Federici (anche servizio fotografico)

Dove saremo – Under 15 Serie AeB

Torino-Sampdoria – Stefano Savalli

Atalanta-Brescia – Gabriele Grizzuti

Dove saremo – Under 17 Serie C

Albinoleffe-Novara – Enrico Sangaletti

Dove saremo – Under 15 Serie C

Gozzano-Monza – Valerio Zoppellaro

Under 14 Professionisti

Piemonte: Torino-Sampdoria – Stefano Savalli

Under 13 Professionisti

Lombardia: Inter-Milan – Nestor Gobbi

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistiche individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.

