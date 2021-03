Acf Alessandria-Genoa Serie C Femminile: Fatali gli ultimi minuti, Parodi e Favali affondano le ragazze di Giovanetti

Agrodolce esordio del nuovo tecnico Marco Giovanetti sulla panchina dell'Alessandria che vede le sue ragazze soccombere per 2-0 nell'ultimo quarto d'ora dopo aver giocato una gara ad alta intensità, senza timori reverenziali contro un Genoa bene attrezzato in tutti i reparti. Le alessandrine in vari momenti della gara si [...]