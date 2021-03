Juventus-Riozzese Como Primavera Femminile: fantastico gol di Candeloro, la Juve di Piccini domina la gara

Vittoria meritata della Juventus che, in casa, sconfigge la Riozzese Como con il risultato di 3-0. Gara a senso unico in favore delle bianconere che fin dal primo minuto impongono il proprio gioco ottimizzato da uno splendido pressing per recuperare velocemente il possesso del pallone. D'altro canto le ragazze [...]