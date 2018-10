Tutto il calcio di Milano dalla A di Assago alla V di Victoria

Dodici pagine come al solito molto fitte sul campionato provinciale di Milano, dall’Under 19 all’Under 14 passando per Under 17, Under 16 e Under 15.

Tanti anche gli approfondimenti, dove vi raccontiamo dell’Assago, del Travaglia, dei ritiri di Victoria e Città di Sesto, e dei turni infrasettimanali di Under 17 e Under 16.

Proprio su quest’ultima categoria abbiamo seguito il big match di giornata, con il successo del Sedriano ai danni dell’Accademia Vittuone in un sentitissimo derby.

TUTTO SU SPRINT

Tabellini di categoria, statistiche dettagliate, contenuti multimediali e approfondimenti in edicola domani!

SCOPRI L’ABBONAMENTO MULTIMEDIALE DI SPRINT E SPORT