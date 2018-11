Nuovi verdetti nel Bresciaoggi giocato in settimana

Nei posticipi obbligatori dovuti dal maltempo, il BresciaOggi regala nuove qualificate e squadre eliminate dopo partite combattute con il coltello tra i denti. Mercoledì 7 novembre il Breno ha eliminato l’Oratorio San Michele, 2-1 grazie ai gol di Bonfadini e Damiolini, con qualche brivido nel finale: «Dopo un grande primo tempo ci siamo adagiati e abbiamo abbassato la guardia, lasciando spazi agli avversari che sono riusciti a segnare. Ciò nonostante abbiamo meritato la qualificazione. E’ stata una partita dura» dichiara l’allenatore del Breno, Mario Sola.

TUTTO SU SPRINT

Domani poi sul giornale, oltre alle gare seguite dai nostri inviati, potete trovare gli elementi multimediali che caratterizzano la nostra testata. Le parole dei protagonisti a fine partita, filmati, oppure altri dati statistici. Li trovate facendo la scansione dei Qr-Code sempre con la nostra applicazione mentre per gli abbonati della versione multimediale vi invitiamo a verificare nella sezione specifica. Ci trovi in tutte le edicole e sullo store digitale. La nostra è una versione multimediale evoluta e non è un semplice PDF. Mano a mano che sfogliate il giornale vi viene infatti segnalato quali contenuti extra sono presenti nella pagina consultabili con un semplice clic o push se lo fate da un dispositivo mobile.