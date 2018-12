Coppa Varese, attesa per gli ultimi due verdetti

Le quattro vincitrici dei Gironi di Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport riservato all’Under 14 si conoscono da domenica mattina, ma per il quadro completo dei quarti di finale bisognerà attendere sabato 22 dicembre quando verrà disputata Morazzone-Villa Cassano. Altra sfida decisiva per le sorti della competizione sarà quella di mercoledì sera a Sangiano Verbano-Laveno.

GIRONE A

Malnatese-Cedratese 0-8

Vedanese-Varese 2-0

GIRONE B

Morazzone-Acc.Varesina 1-2 (recupero)

Villa Cassano-Morazzone 22/12

Acc.Varesina-Acc.Somma 18/12

GIRONE C

Torino Club-Valceresio 7-0

Verbano-Laveno 19/12

GIRONE D

Varesina-Arsaghese 2-1

Sestese-Bosto 2-2

