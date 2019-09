Dove siamo stati giovanili, ecco le partite che abbiamo seguito

La rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite dei campionati giovanili

Dove siamo stati giovanili, ecco tutte le partite dell’edizione lombarda di Sprint e Sport che i nostri inviati hanno seguito sui campi. Tutti i dettagli li troverete, ovviamente sul giornale di lunedì, ma anche sull’applicazione e sul sito.

UNDER 17 ELITE

Alcione-Villa

Vis Nova-Pavoniana

Tritium-Ciliverghe

UNDER 17

Seguro-Maslianico

NibionnOggiono-Seregno

Lumezzane VGZ-Uso United

Fanfulla-Accademia SD

Ausonia-Segrate

UNDER 16

Cedratese-Accademia Inter

Bresso-Vis Nova

Ghedi-Chiuduno Grumellese

Sancolombano-Sant’Angelo

UNDER 15 ELITE

Varesina-Lombardia Uno

Rhodense-Accademia Inter

Mantova-Virtus Ciserano BG

Sp.Franciacorta-Ausonia

Cimiano-Enotria

UNDER 15

Lainatese-Ispra

Bresso-Mese

Ciliverghe-Calolziocorte

Barona Club Milano-San Martino

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • Virtus Inzago-Grezzago

Under 19 • Football Leon-Juvenilia

Under 17 • Football Leon-Ac Leon

Under 16 • Speranza Agrate-BM Sporting

Under 15 • FC Cernusco-Orsenigo

Under 14 • CGB Brugherio-Vedano

