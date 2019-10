Dove siamo stati provinciali, il fine settimana sei Delegazioni

Dove saremo, la rubrica del venerdì di Sprint e Sport dove sveliamo i campi in cui saranno presenti i nostri inviati per raccontare le partite

Dove siamo stati Provinciali: Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Legnano e Varese. Ecco il programma delle partite seguite. Sul giornale di lunedì tutti i dettagli, in anteprima sul sito e sull’applicazione.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MILANO

Under 19 • Lombardia Uno-Schiaffino

Under 17 • Triestina-Viscontini

Under 17 • Rondinella-Niguarda

Under 16 • Cinisello-Cassina Nuova

Under 16 • Franco Scarioni-Atletico CVS

Under 15 • Club Milano-Orione

Under 15 • Romano Banco-PalaUno

Under 14 • Accademia Inter-Iris

Under 14 • Cimiano-Ausonia Academy

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA

Under 19 • Sant’Andrea-Concesio

Under 17 • Valtenesi-Gavardo

Under 14 • Sp.Franciacorta-Sellero Novelle

Under 14 • Voluntas-Castenedolese

CAMPIONATI PROVINCIALI DI BERGAMO

Under 17 • Caravaggio-Forza Costanza

Under 16 • Trevigliese-Capriate

Under 15 • O.Cologno-Barianese

Under 14 • Colognese-Villongo

CAMPIONATI PROVINCIALI DI MONZA

Under 19 • Albignano-V.Acli Trecella

Under 19 • Casati Arcore-Colnaghese

Under 16 • Cosov-Limbiate

Under 15 • Atl.Bussero-Inzago

Under 14 • Real Milano-Albiatese

Under 14 • Seregno-Busnago

CAMPIONATI PROVINCIALI DI LEGNANO

Under 16 • Mazzo-San Giuseppe

CAMPIONATI PROVINCIALI DI VARESE

Under 19 • Casmo Calcio-Morazzone

Under 16 • Solbiatese 1911-Verbano

