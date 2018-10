Regionali, dal derby di Crema al pari del Pontisola Tutti i match più importanti del week end appena passato nelle giovanili regionali!

UNDER 16

Regionali, dal derby di Crema al pari del Pontisola Nel giorne A il colpo è quello del Seguro, che vince in casa contro l’Accademia Inter 1-0 di Beppe Bergomi. Nel girone B grande vittoria della Vis Nova per 4-0 contro la CasateseRogoredo, colpaccio per l’ex di turno Marco Caddeo che rivoluziona i sogni degli ospiti. Siamo andati a vedere Pro Sesto-Pontisola, vittoria per 3-0 della squadra di casa con reti di Losco, Nigri e Rossi. Nel girone C prima vittoria del Real Leno, che vince in grande stile 4-1 contro La Torre. Continua la corsa a due tra Rigamonti e Virtus Bergamo, entrambi vincenti rispettivamente 2-1 e 4-0. Siamo andati a vedere la vittoria dello Scanzorosciate 5-2 contro il Villa Garda Grumellese, con protagonista un super Lizzola. Nel girone D Alcione 8 su 8, vittoria anche contro il Pozzuolo del neo tecnico Brivio. Torna alla vittoria anche il Bano per 5-0. Siamo andati a vedere la vittoria della seconda forza in classifica, la Lombardia Uno, vittoriosa per 4-1 contro il Segrate, e il successo dell’Accademia Pavese per 2-0 contro il Cimiano.

UNDER 17

Regionali, dal derby di Crema al pari del Pontisola Nel girone A incredibile vittoria esterna della Sestese per 1-0 in casa dell’Alcione di Berti fra le polemiche per un presunto rigore non concesso agli oranges. Nel girone B siamo andati a vedere il big match tra Pontisola e Virtus Bergamo, terminato 2-2, con i blues che si tengono stretti il primato in classifica a +2 proprio sui seriano. La Vis Nova rallenta ancora: 1-1 con la Tritium! Nel girone C la Vighenzi batte all’ultimo respiro l’Adrense in trasferta per 3-2, mentre il Mantova blocca il Sarnico di Gatti sull’1-1. Nel girone D applausi alla Pergolettese, 4-1 al Crema con Cupello e Barbolini protagonisti indiscussi del derby.

UNDER 15

Regionali, dal derby di Crema al pari del Pontisola Nel girone A all’Alcione basta un gol di Mastrogiacomo per avere la meglio sull’Ispra. il Sedriano si scatena: 2-0 in casa della Varesina. Nel girone B il Seregno ne fa 6 alla Cisanese in trasferta. Nel girone C siamo andati a vedere il match tra Adrense e Sarnico, terminata a reti inviolate 0-0. Nel girone D fa festa il Pavia: 2-1 alla Lombardia uno.

