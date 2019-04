Scuola Calcio Milano, Monza, Legnano e Varese: cerca la tua partita

Scuola Calcio, ecco le partite che troverete sul giornale. Gli abbonati potranno leggerle integralmente in anteprima nella sezione PREMIUM.

DELEGAZIONE DI MILANO

Eso Fair Play Macallesi-Afforese

Eso Fair Play Masseroni-Lombardia Uno

Eso Fascia B Club Milano-Inter

Eso Fascia B Aldini-Milan

Pulcini 08 Pro Sesto-Città di Vigevano

Pulcini 08 Schiaffino-Villa

Pulcini 09 Nuova Cormano-Cassina Nuova

Pulcini 09 Tribiano-Città di San Giuliano

Pulcini Misti Arca-Rd Corsico

DELEGAZIONE DI MONZA

Eso Fair Play Monza-Folgore Caratese

Pulcini 08 Pozzuolo-Pessano

DELEGAZIONE DI LEGNANO

Eso Fascia B Academy Legnano-Mazzo

Eso Misti Uboldese-Oratorio Bernate

DELEGAZIONE DI VARESE

Eso Misti Valceresio-Nuova Abbiate

Pulcini 09 Mozzate Giovanile-Morazzone

Pulcini Misti Valceresio-Bosto

Questa partita la trovi integralmente sul giornale in edicola, oppure se sei un abbonato sull’edicola digitale, insieme alle pagelle. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.