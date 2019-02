Alcione tre passi avanti. Verso un futuro da top-club

All’Alcione 2.0 il “Kennedy” ormai comincia a stare stretto. Ancora per poco, però. In via Olivieri a Milano, nella casa della società del presidente Marcello Montini, stanno infatti per cominciare i lavori di ammodernamento, miglioramento ed espansione del centro sportivo. Il via ufficiale al restyling è fissato per il mese prossimo, marzo, e l’obiettivo finale è avere tutto pronto per l’inizio della stagione 2019-2020.

