Pasquetta in campo per Eccellenza, Under 17 e Under 15

Eccellenza, Under 17 e Under 15 in campo il giorno di Pasquetta a causa del rinvio d’ufficio della penultima giornata per il Torneo delle Regioni. È questa la decisione ufficializzata attraverso l’ultimo Comunicato del Crl. Rinvio disposto in blocco per garantire la regolarità del campionato, ma per le squadre le cui posizioni di classifica sono già certe saranno consentiti anticipi.

L’ultimo Comunicato ha ufficializzato anche le date delle finali regionali di Fascia A (18 maggio) e Fascia B (25 maggio).

