La Serra – Quincitava Coppa Terza Categoria: ESORDI-ORO per la Serra di Lessio, Pozzo un gol per la storia

Non poteva iniziare meglio l’avventura per Lessio Luca alla guida della neonata A.S.D. la Serra al suo esordio in terza categoria, una vittoria e tre punti strappati ai danni del Quincitava sul finale di gara. La partita che vede contendersi i tre punti per continuare il sogno di coppa [...]