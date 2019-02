Promozione, ennesimo ribaltone nel Girone A; allungo Vis Nova nel B

Sconfitta a sorpresa per la Rhodense in casa con l’Olimpia e la vetta del Girone A di Promozione torna nelle mani del Morazzone che, in pieno recupero, supera la Besnatese per 1-0. Per i playoff è sempre viva la Base 96 che ha superato 2-0 a domicilio il Muggiù con le reti di Carraro e Giglio. Nel Girone B giornata favorevole alla capolista Vis Nova che allunga sulle inseguitrici Manara e Aurora Olgiate. Nel Girone E prosegue il duello tra Trevigliese e Sant’Angelo, entrambe vittoriose. Nel Girone F sorride il Vighignolo che espugna Magenta e porta a 6 i punti di vantaggio sulla Viscontea, sconfitta a Vittuone 2-1.

