Rappresentativa Under 17: punge Maia, Sbriccoli ancora a segno, tris di Gerbino

Il Parco della Gioventù di Cuneo ha ospitato ieri la Rappresentativa Under 17, impegnata nella seconda amichevole stagionale. La selezione guidata da Claudio Frasca è scesa in campo contro il Cuneo di Roberto Pellegrino in una sfida che a dato indicazioni positive in vista del Torneo delle Regioni di aprile: a cominciare dal risultato finale, che ha visto trionfare la Rappresentativa per 3-1.

Primo tempo molto convincente quello dei ragazzi di Frasca: il portierone del Chisola Benfadel ha ben orchestrato una difesa composta dalla solida coppia centrale Pavia–Monti e dalla velocità sulle fasce di Dagasso e Dos Santos; in mezzo al campo Gerbino si è fatto valere sia in fase di copertura che di inserimento, coadiuvato da Germinario e Lapis, mentre davanti il gigante Maia si è ben destreggiato grazie anche al supporto del bomber Sbriccoli e dell’attaccante del Chieri Alan Rossi.

Ed è proprio Rossi ad avviare l’azione che porta al vantaggio della Rappresentativa al 13′: l’ex Pozzomaina sradica il pallone alla difesa cuneese e serve in profondità sulla destra Germinario, con il capitano del Chisola che dà uno sguardo in mezzo e serve Maia, la punta del Monregale ringrazia e fa 1-0. Alan Rossi mette lo zampino anche in occasione del raddoppio: da una sua accelerazione sulla destra nasce il calcio d’angolo che Lapis pennella sulla testa di Sbriccoli, suo compagno di squadra alla Cbs; il capocannoniere degli Under 17 trova un perfetto terzo tempo e fa 2-0.

La Rappresentativa continua a macinare gioco senza mai soffrire dietro e sfondando con efficacia soprattutto a destra: ancora Germinario a spingere, palla in mezzo per Lapis che calcia a botta sicura con l’interno ma trova la risposta di istinto di Giaccardi che devia sulla traversa, poi la difesa biancorossa completa il disimpegno. Il tris è solo rimandato al 32′, quando Gerbino controlla e protegge bene la sfera in area per poi scaricarla col mancino alle spalle dell’estremo difensore del Cuneo.

La prima frazione si conclude dunque sul 3-0, con un Claudio Frasca soddisfatto della prestazione e dell’intensità dei suoi; dall’altra parte, molto compassato il Cuneo, timoroso in fase difensiva ed incapace di produrre azioni pericolose, fatta eccezione per un’incursione di Sia sulla sinistra dopo il bel lancio di Gaboardi, ma la conclusione dell’ex Lascaris termina a lato.

I ragazzi di Pellegrino però hanno il merito di cambiare subito ritmo nella ripresa, atteggiamento che viene ripagato con la rete che riapre i giochi: il subentrato Garello scatta a sinistra, brucia in velocità Laforge (che insieme a Fiora ha sostituito la coppia centrale ad inizio secondo tempo) e supera il portiere Moscovini, con la sfera che bacia il palo prima di terminare in rete. Dopo una partenza un po’ in sordina, la Rappresentativa ricomincia a cercare trame offensive affidandosi soprattutto a Pacchiardo: l’esterno dell’Alpignano prima serve un pallone invitante a Nania, che non inquadra lo specchio; poi si mette in proprio, ma la sua conclusione mancina viene bloccata a terra da Giaccardi.

Altro protagonista della ripresa è Mazzara: il fantasista del Lucento si conquista un rigore alla mezz’ora per un fallo del portiere Giaccardi, che poi però rimedia all’errore bloccando il tiro dal dischetto dello stesso Mazzara. Prima del triplice fischio, le ultime emozioni le regala Lingua: il puntero del Centallo coglie prima la traversa su assist da sinistra, poi viene rimpallato dalla difesa su un doppio tentativo in area di rigore.

Prossimo appuntamento della Rappresentativa fissato a mercoledì 27 febbraio, quando i ragazzi di Frasca disputeranno la terza amichevole con la Pro Vercelli.

IL TABELLINO:

RAPPRESENTATIVA U17–CUNEO U17 3-1

RETI: 13′ Maia (R), 24′ Sbriccoli (R), 32′ Gerbino (R), 2′ st Garello (C).

Rappresentativa 1° Tempo (4-3-3): 1 Benfadel; 3 Dagasso, 15 Monti, 18 Pavia, 11 Dos Santos; 6 Germinario, 5 Gerbino, 9 Lapis; 19 Al. Rossi, 13 Maia, 20 Sbriccoli.

Rappresentativa 2° Tempo (4-3-3): 12 Moscovini; 3 Dagasso, 4 Fiora, 8 Laforge, 7 Ghiazza; 2 Bernocco, 5 Gerbino, 16 Nania; 14 Mazzara, 10 Lingua, 17 Pacchiardo.

Cuneo 1° Tempo (4-3-3): 1 Giaccardi; 2 Magnaldi, 4 Barbero, 5 Louati, 3 And. Rossi; 7 Morana, 6 Milano, 8 Sia; 10 Lovaglio, 11 Gaboardi, 9 Samake.

Cuneo 2° Tempo (4-3-3): 1 Giaccardi; 13 Bertolini, 20 Quaranta, 21 Torielli, 3 And. Rossi (15′ Costa); 15 Meti, 18 Dall’Olio, 19 Mollaj; 10 Lovaglio (27′ Toure), 11 Gaboardi (38′ Bonamico), 14 Garello (26′ Giobergia).

CLICCA QUI PER VEDERE LE FIGURINE DEI CONVOCATI

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO D’AZIONE DELL’AMICHEVOLE

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.