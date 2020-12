Bra – Vado, Serie D: il Bra straripa e consolida il primo posto

Prosegue l'imbattibilità del Bra che supera il Vado per 3-1 nel recupero della sesta giornata del Girone A e conferma in questo modo il primo piazzamento in classifica. Novanta minuti ricchi di brio e di emozioni, dove le due squadre hanno battagliato a viso aperto e senza esclusioni di [...]