Under 15: Impresa Novese, cuore Gassino, strapotere Chieri

Prima giornata dopo il giro di boa per i Regionali Under 15: ecco un prospetto di alcune delle partite più eclatanti della categoria.

Nel girone A spicca su tutte l’impresa della Novese, che in trasferta e in emergenza sbanca il fortino de La Biellese: grande festa per Balduzzi. Si sfrega le mani il Baveno, che con questo risultato si gode il secondo posto in solitaria.

Nel girone B il Gassino si impone ancora una volta in extremis grazie al gol di Francesco Cabrini a 4′ dalla fine, che regala la vittoria contro il Borgaro. Continua la marcia trionfale del Lucento, che rifila il poker alla Pro Eureka con doppietta del bomber del girone, Achraf Mennai.

Nel girone C il Chieri allunga a 7 il suo filotto di vittorie consecutive: dominio ai danni del Centallo, con cui non era andato oltre l’1-1 nel turno d’andata. A -1 c’è il Chisola di Giorgio Cornelj, dopo il successo netto sul Savigliano.

