Coppa Italia Serie D, tutte le qualificate ai trentaduesimi

Il primo turno della Coppa Italia Serie D, in attesa delle tre partite mancanti, va in archivio. Per completare il quadro delle qualificate ai trentaduesimi di finale bisognerà aspettare il preliminare Palermo-Biancavilla e i recuperi del primo turno Audace Cerignola-Gravina (11 settembre) e Vincente Palermo/Biancavilla-Marsala. I trentaduesimi di finale si disputeranno mercoledì 25 settembre.

COPPA ITALIA SERIE D: 1° TURNO

Gara 1 Cjarlins Muzane-Chions 3-4

Gara 2 Campodarsego-Tamai 4-3

Gara 3 Cartigliano-Montebelluna 4-6 dcr (1-1)

Gara 4 Caldiero Terme-Villafranca Veronese 3-5 dcr (2-2)

Gara 5 Delta Rovigo-Mestre 0-2

Gara 6 Virtus Bolzano-Levico Terme 3-1

Gara 7 Union Feltre-Este 2-1

Gara 8 FolgoreCaratese-Legnano 5-4 dcr (1-1)

Gara 9 Inveruno-Arconatese 7-5 dcr (2-2)

Gara 10 Virtus CiseranoBergamo-Brusaporto 0-1

Gara 11 Nibionnoggiono-Caravaggio 1-2

Gara 12 Ciliverghe-Breno 6-2

Gara 13 Caronnese-Seregno 0-2

Gara 14 Sporting Franciacorta-Pro Sesto 6-7 dcr (2-2)

Gara 15 Sondrio-Villa Valle 3-4 dcr (1-1)

Gara 16 Crema-Fiorenzuola 1-0

Gara 17 Savona-Fezzanese 5-3 dcr (1-1)

Gara 18 Ligorna-Vado 2-0

Gara 19 Casale-Borgosesia 5-4 dcr (0-0)

Gara 20 Chieri-Bra 2-1

Gara 21 Vigor Carpaneto-Lentigione 2-1

Gara 22 Sasso Marconi Zola-Mezzolara 0-1

Gara 23 Sammaurese-Scandicci 1-3

Gara 24 Savignanese-Forli’ 2-0

Gara 25 Grosseto-Aquila Montevarchi 4-1

Gara 26 Serravezza-Ghivizzano Borgoamozzano 3-0

Gara 27 Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle 2-3

Gara 28 Lucchese-Grassina 2-3

Gara 29 Tuttocuoio-Prato 3-2

Gara 30 Sangiustese-Jesina 2-0

Gara 31 Foligno-Tolentino 4-6 dcr (1-1)

Gara 32 Recanatese-Montegiorgio 2-3

Gara 33 Sporting Trestina-Cannara 2-3

Gara 34 Torres-Latte Dolce 6-5 dcr (2-2)

Gara 35 Ostia Mare-Muravera 2-0

Gara 36 Trastevere-Team Nuova Florida 7-6 dcr (2-2)

Gara 37 Monterosi-Flaminia 2-1

Gara 38 Latina-Aprilia Racing 2-3

Gara 39 Albalonga-Vis Artena 1-2

Gara 40 Atletico Terme Fiuggi-Citta’ di Anagni 1-0

Gara 41 Pineto-Vastese 4-2 dcr (0-0)

Gara 42 S. Nicolo Notaresco-Avezzano 1-2

Gara 43 Cassino-Vastogirardi 2-3

Gara 44 Sorrento-Gladiator 2-0

Gara 45 Portici-Nocerina 1-0

Gara 46 Savoia-Gelbison 2-0

Gara 47 Taranto-Team Altamura 1-0

Gara 48 Foggia-Nardo’ 4-3 dcr (0-0)

Gara 49 Fidelis Andria-Bitonto 7-6 dcr (2-2)

Gara 50 Audace Cerignola-Gravina *rinviata all’11/09

Gara 51 Castrovillari-Francavilla 0-2

Gara 52 Cittanovese-Corigliano 1-0

Gara 53 Fc Messina-Marina di Ragusa 2-1

Gara 54 vincente Palermo/Biancavilla-Marsala *rinviata a data da destinarsi

Gara 55 Acireale-Licata 2-0

