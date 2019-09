Crema-Ciliverghe Serie D: Pagano decide il posticipo

Crema-Ciliverghe la decide Nicolò Pagano. Un gol nel numero 7 della squadra di Alessio Tacchinardi risolve il “monday night” del Girone D di Serie D.

Giuseppe D’Innocenzi (Responsabile dell’area tecnica del Ciliverghe), che ha sostituito in panchina Filippo Carobbio, squalificato, commenta così il match: «Usciamo dal campo con un grande rammarico – le parole riportate dall’ufficio stampa della società bresciana – perché nel primo tempo abbiamo affrontato la partita in modo troppo remissivo, quasi impauriti, mentre nella ripresa si è visto un gran bel Ciliverghe che ha messo in difficoltà il Crema e avrebbe meritato il pareggio. Ripartiamo da qui, è importante che questa squadra comprenda bene le potenzialità che ha e non abbia più timori reverenziali».

