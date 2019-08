Firetto al Franciacorta, un nuovo terzino per Volpi

Luca Firetto al Franciacorta. Il difensore classe 2001 arriva dal Brescia, formazione con la quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Esterno basso di destra, Firetto è sempre stato una pedina insostituibile nelle formazioni del vivaio delle Rondinelle. Ritrova il suo allenatore Sergio Volpi, che lo aveva allenato nella stagione 2015-2016 nei Giovanissimi Nazionali.

FIRETTO FRANCIACORTA: COMUNICATO

La Società Franciacorta Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brescia Calcio per l’arrivo in Franciacorta di Luca Firetto. Luca Firetto, difensore classe 2001, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia Calcio, Società con la quale ha disputato lo scorso campionato Primavera. In Franciacorta ritrova il mister Sergio Volpi che l’ha allenato quando militava nella squadra “Allievi” delle rondinelle. «Il rapporto di collaborazione con il Brescia è molto importante e siamo soddisfatti di portare in Franciacorta un altro giovane di prospettiva – commenta il Presidente Giambattista Belotti –. Firetto è un bravissimo ragazzo e sono sicuro che non avrà alcun problema ad ambientarsi con ragazzi, tra i quali ci sono alcuni suoi ex compagni provenienti dalla Primavera del Brescia». «Sono felice di essere arrivato in Franciacorta perché volevo provare nuovi stimoli e affrontare il mondo dei grandi – commenta Luca Firetto –. Conosco il mister Volpi e questo è molto positivo perché sono sicuro che con lui la mia esperienza sarà più semplice. In squadra ci sono molti giocatori importanti dai quali cercherò di imparare tanto e spero che possano aiutarmi a crescere e integrarmi. Darò il mio meglio – conclude Firetto – e quando arriverà il momento cercherò di farmi trovare pronto».

